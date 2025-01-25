Первая казахстанка в UFC и Дамир Исмагулов попали в звездные команды в новом MMA-промоушене

Бывшие представители Казахстана в UFC Дамир Исмагулов и Мария Агапова (26-3) были выбраны на драфте в новом ММА-промоушене Global Fight League (GFL), передают Vesti.kz.

Исмагулов попал в команду "Дубай", где тренером является Хавьер Мендес (он работает с Хабибом Нурмагамедовым). В той же команде оказались такие известные бойцы, как Тайлер Вудли, Абубакар Нурмагомедов и Люк Рокхольд.

В свою очередь Агапова оказались в команде "Майами", в ее состав также вошли Энтони Петтис, Тиаго Сантос, Робелис Деспанье и другие.

В UFC Агапова провела шесть поединков, одержала две победу при четырех поражениях. Агапова осталась без контракта с UFC летом 2024 года, проиграв третий бой кряду. После этого она выходила на бои по кулачным боям.

Исмагулов дебютировал в ММА в 2014 году и в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

Global Fight League — новый промоушен, ставший пристанищем для звездных ветеранов. Лига запсукается в 2025 году, ее основателем является канадский бизнесмен Даррен Оуэн. В свое время он пытался создать промоушен World Fight League, но там в итоге не состоялось ни одного турнира.

В лиге будет использоваться формат командной лиги, чего раньше никогда не было. 120 бойцов разделят на шесть команд по 20 человек в каждой, по два спортсмена на каждую весовую категорию. Дивизионов будет, соответственно, 10: три женских (минимальный, наилегчайший, легчайший) и семь мужских (легчайший, полулегкий, легкий, полусредний, средний, полутяжелый, тяжелый). Важно, что лимиты весовых категорий будут увеличены относительно других лиг.

Предварительная стадия планируется с апреля по август 2025 года, всего будет 15 ивентов. Потом полуфиналы в сентябре и финал в ноябре. Будет действовать система начисления очков (такое практикуют на начальных стадиях регулярного сезона PFL): четыре балла — за досрочную победу, три балла — за победу решением, два балла — за ничью, один балл — за поражение решением, ни одного балла — за досрочное поражение.