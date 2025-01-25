У казахстанской звезды ММА украли документы и деньги в США. Подробности

Известный казахстанский боец ММА Алиби Идрис (10-0) рассказал историю о том, как лишился документов и денег в США. Он ездил в Майами (Флорида, США) летом 2024 года на подготовку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В интервью на YouTube-канале NAIZA TV ведущая спросила бойца про эту историю. И он раскрыл подробности произошедшего.

- Расскажи, что за история была, как у тебя паспорт украли в Америке?

- Это интересная история. Мы прилетаем в Майами. Я с собой взял сумку, там был паспорт, Kaspi-карта и три тысячи долларов за квартиру. Мы пошли купить тренировочные вещи. А там такой большой магазин, Dick's называется, все есть. Проблема в том, что примерочную открывают (ключом) и закрывают сразу. Людей много, там раздеваются-одеваются. Я футболку (на примерку) надел, пошел посмотреть в зеркало, отошел метров на 50. Уже на обратном пути Жако (Жалгас Жумагулов) идет: "Мороженое будем кушать, мы пока там будем". Я прихожу, футболку свою надеваю, и вижу, что сумки нет. Нигде нет. Звоню Жако, говорю, что сумка потерялась, спрашиваю, не брал ли он ее. Он говорит "нет-нет". Потом смотрели камеры (видеонаблюдения), и видим, что туда (в примерочную) двое черных залезли - все украли у меня. Потом на перевыпуск паспорта подавал в полольство, в Вашингтоне, через почту. Они мне дали обратно, "Return to Kazakhstan", обложку, которая подтверждает, что я реально потерял паспорт. Вот так было. У меня все деньги ушли. Хорошо, что Жако был с семьей, и я у него жил там 10 дней. Потом старшие братья поддержали.

Добавим, что в скором времени 30-летний файтер отправится в США для прохождения медосмотра перед участием в 33-м сезоне популярного реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). В случае победы в шоу он сможет получить эксклюзивный контракт с UFC.

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