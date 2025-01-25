"Никогда не увидим этот бой". Реванш Махачева и Царукяна не состоится?

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев никогда не встретится в октагоне с Арманом Царукяном, передают Vesti.kz.

Бойцы должны были провести реванш 19 января на турнире UFC 311, но Царукян снялся за сутки из-за травмы спины. Его заменил бразилец Ренато Мойкано, которого Махачев победил удушающим приемом в первом раунде, проведя четвертую рекордную защиту титула.

"Как скоро Царукян получит шанс на титульный бой после отказа от поединка с Махачевым? Через два боя. Здесь могут быть определенные воспитательные меры, это нормально. Арман сам понимает, что все испортил, не использовал свой шанс. Через год Царукян получит новую возможность, но Махачев на тот момент может перестать драться или уйти в другую категорию. Мое мнение — мы никогда не увидим бой Махачева с Царукяном", — приводит слова Гаджиева "Матч ТВ".

В апреле 2019 года Махачев одержал победу над Царукяном единогласным решением судей.

Махачев после UFC 311 заявил, что уйдет из ММА только если завоюет два пояса. Ожидается, что российский боец поднимется в полусредний дивизион, где может встретиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.