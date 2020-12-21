Оскорблял Петра Яна и был изгнан из зала Забита. Чем известен соперник казахстанца Касымбая по турниру Fight Nights

Димаш Тулегенов

25 декабря на турнире AMC Fight Nights 99 в Москве казахстанский полулегковес Муратбек Касымбай (10-3) проведет поединок со скандально известным в России Мохаммадом Хейбати (2-0), более известным как "Персидский дагестанец". Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, чем так запомнился Хейбати за последние пару лет и с кем у него были конфликты.



Хейбати - 25-летний иранский боец ММА. Около двух лет назад он переехал в Россию, где уже долгое время живет его брат. Как рассказывал сам спортсмен, он очень хотел выступать в ММА, но не имел для этого возможностей на родине. Проблема в том, что боевые смешанные единоборства в Иране строго запрещены. Поэтому в 2018 году Хейбати связался со своим братом из России, а тот посоветовал ему переезжать в Дагестан, где тренируются одни из лучших файтеров мира.



Именно переезд в Дагестан прикрепил к Хейбати прозвище "Персидский дагестанец". Мохаммад, который ранее успешно занимался вольной борьбой и был в сборной Ирана по ушу-саньда, пришел тренироваться в зал, среди представителей которого есть известные бойцы -(18-1), являющийся одним из топовых полулегковесов UFC (17-1), нанесший единственное поражение в карьере Петра Яна , и другие, а главным тренером является высококлассный специалистВ апреле 2019 года "Персидский дагестанец" победил на турнирев Дагестане, нокаутировав(1-3). В октябре Хейбати дрался уже на, где его соперником был 20-летний дебютант(1-1). Победа досталась представителю Ирана по итогам трех раундов.За этот непродолжительный срок Хейбати уже сменил тренировочный зал, покинув Dagestan Fighter и перейдя в. Было много разговоров об уходе Мохаммада, но красноречивее всех высказались именно в самом зале, заявив, что никто не собирается терпеть оскорблений в адрес других спортсменов. Также в DagFighter сообщили, что Хейбати не имеет к ним никакого отношения, а лишь проходил там сборы, как и много других ребят с разных уголков планеты.Так что за оскорбления позволил себе Хейбати? Действительно, этот боец за словом в карман не полезет. Несмотря на слабое знание русского языка, "Персидский дагестанец" умело бросает вызовы и дерзит более именитым спортсменам. Внимания Хейбати были удостоены боец(59-13-0-1) и чемпион UFC Петр Ян. И если Шлеменко проигнорировал слова Хейбати, то сибиряк Ян просто так это не оставил. Но личным сообщением в Instagram иранца было не запугать, своим ответом Ян лишь вдохновил Хейбати на очередные унижения и оскорбления.Позже Ян лично прокомментировал эту историю, заявив, что поведение Хейбати не красит тренировочный зал DagFighter. Также Петр намекнул на то, что бездействие других членов и тренеров зала означает поощрение действий "Персидского дагестанца". Возможно, что такая реакция чемпиона UFC и стала рычагом давления, после которого Хейбати был изгнан оттуда. Сам Мохаммад ни разу ничего не говорил о том, что его выгнали, но многочисленные источники указывают именно на это.Хейбати же отмечал поведение самого Яна, который, по его мнению, сам всех оскорбляет в США, а в России обиделся на первое же упоминание его имени. В целом, Хейбати отнюдь не отрицает, что он жесток в общении с соперниками и не всегда следит за своим языком, но такова его цель - стать первым бойцом в России, который привнесет туда американскую модель трештока.Главным же своим соперником Мохаммад считает представителя Таджикистана -(6-3-1), на замену вместо которого и вышел Касымбай. У Хейбати уже было несколько очных встреч с Чоршанбиевым: и на улице в Дагестане, и на пресс-конференции в Москве, и в октагоне после поединка Чоршанбиева, когда охране удалось вмешаться и разнять бойцов.Последний диалог между спортсменами был в Дагестане, когда Чоршанбиев приехал в зал к Хейбати, но вот иранец был не очень приветлив. Вот эпизод:А это конфликт с еще одним известным бойцом -(25-4-1):К сожалению, две недели назад Чоршанбиев получил травму, из-за которой снялся с поединка. Хейбати уверен, что соперник просто струсил. Но для казахстанцев становится еще интереснее, ведь в клетку со столь неоднозначной личностью выйдет Касымбай. Этого боя могло и не быть, если бы не настырность Хейбати.

По словам Мохаммада, организация предложила ему несколько кандидатов на замену Чоршанбиеву, но они были слабыми. Поэтому Хейбати отказался от всех и принялся самостоятельно искать соперника, отправляя вызовы опытным файтерам напрямую через соцсети. Вызов прилетел и к Муратбеку, на который казахстанский спортсмен ответил согласием.



