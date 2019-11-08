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Новости по теме: Хамитов Куат

"Это был только первый раунд". Куат Хамитов опубликовал интригующий пост после освобождения
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"Это преступление". МВД прокомментировало видео задержанного Куата Хамитова
"Это преступление". МВД прокомментировало видео задержанного Куата Хамитова
Отпустили? Куат Хамитов высказался о родине после задержания полицией
Отпустили? Куат Хамитов высказался о родине после задержания полицией
Куата Хамитова доставили в полицию. Ему грозит тюремный срок
Куата Хамитова доставили в полицию. Ему грозит тюремный срок
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Салават Юлаев Торпедо Н 20:00
1 1,59 X 4,74 2 4,64
Спартак Трактор 22:30
1 2,24 X 3,92 2 2,82
Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
Аль-Айн Аль-Садд 21:00
1 7,5 X 5,2 2 1,33
Сепахан Аль-Наср 23:55
Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
Беерсхот Генк 5:2
Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
Лори Ван 18:45
1 2,575 X 3,19 2 2,65
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Брайтон энд Хов Альбион Челси 1:3
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Динамо К А3 Алкмаар 23:00
1 2,688 X 3,54 2 2,55
ПАОК Бенфика 23:55
Гент КАА Рапид В 00:30
1 2,29 X 3,6 2 3,005
Футбол. Кубок России 2020/21
Зенит Ир Химки 16:00
1 4,42 X 3,32 2 1,696
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
Алтай УК Арысь 0:2
Жетысу Б Шахтер-Булат 4:1
Кайрат-Жастар Академия Онтустик 0:0
1 1,768 X 3,92 2 3,82
Махтаарал Экибастуз 16:30
1 1,67 X 3,94 2 4,26
Байконур Кз Кыран 16:30
Велоспорт. Тур де Франс - 2020
Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km) 17:20
Велоспорт. Тур Люксембурга 2020
Групповая гонка. Этап 1. Люксембург - Люксембург (134 km) 17:10
Теннис. Турнир WTA. Рим (Италия) 2020
Картер, Стефани Блинкова, Рыбакина 0:0
Путинцева Петерсон 18:30
1 1,44 2 2,9
14 августа 23:08
Официально объявлен бой Куата Хамитова с россиянином
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Официально объявлен бой Куата Хамитова с россиянином
Последний раз казахстанец побеждал в декабре 2016 года.
12 июля 23:03
"Против нас судьи, тараканы и страны". Куат Хамитов обратился к Жалгасу Жумагулову после поражения в UFC
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"Против нас судьи, тараканы и страны". Куат Хамитов обратился к Жалгасу Жумагулову после поражения в UFC
Для него поединок стал первым в организации.
1 июня 18:10
Казахстанец получил бой с обидчиком Хамитова для дебюта в российском промоушене
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Казахстанец получил бой с обидчиком Хамитова для дебюта в российском промоушене
Поединок станет соглавным событием турнира.
12 мая 20:48
Реванш с чемпионом Fight Nights? Куат Хамитов рассказал об организации боев
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Реванш с чемпионом Fight Nights? Куат Хамитов рассказал об организации боев
Боец признался, что ему надоело безумие, связанное с карантином.
12 мая 16:26
Куат Хамитов обратился к Илье Ильину
0
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Куат Хамитов обратился к Илье Ильину
Боец назвал тяжелоатлета братом.
11 мая 17:17
"Бой был ошибкой". Хамитов объяснил поражение Фергюсона и оценил шансы в поединке с Хабибом
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"Бой был ошибкой". Хамитов объяснил поражение Фергюсона и оценил шансы в поединке с Хабибом
По его мнению, исход решил план подготовки.
18 марта 2020 16:42
"Из-за этого долбаного вируса". Куат Хамитов сообщил об отмене боя
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"Из-за этого долбаного вируса". Куат Хамитов сообщил об отмене боя
До поединка оставался месяц.
14 марта 2020 19:31
Куат Хамитов назвал коронавирус придумкой
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Куат Хамитов назвал коронавирус придумкой
В мире заражены более 145 тысяч человек.
9 декабря 2019 21:58
Куат Хамитов лишился боя на турнире в Алматы с Хабибом Нурмагомедовым в роли хедлайнера
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Куат Хамитов лишился боя на турнире в Алматы с Хабибом Нурмагомедовым в роли хедлайнера
Планировалось, что казахстанец подерется за пояс.
28 ноября 2019 12:40
"Не волнуйся за судей, до них не дойдет". Хамитов - о желании соперника отказаться от титульного боя в Алматы
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"Не волнуйся за судей, до них не дойдет". Хамитов - о желании соперника отказаться от титульного боя в Алматы
Турнир в декабре посетит Нурмагомедов.
28 ноября 2019 08:22
Титульный бой Куата Хамитова решили перенести из России на турнир в Алматы с участием Хабиба Нурмагомедова
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Титульный бой Куата Хамитова решили перенести из России на турнир в Алматы с участием Хабиба Нурмагомедова
Соперник казахстанца идет без поражений.
8 ноября 2019 14:18
"Это мой шанс на реванш". Хамитов рассказал о смене соперника по бою и назвал главную сложность в подготовке
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"Это мой шанс на реванш". Хамитов рассказал о смене соперника по бою и назвал главную сложность в подготовке
"Найман" отметил, что ему будет непросто после долгого простоя.
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