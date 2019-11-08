|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Салават Юлаев
|Торпедо Н
|20:00
|Спартак
|Трактор
|22:30
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Айн
|Аль-Садд
|21:00
|Сепахан
|Аль-Наср
|23:55
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Генк
|5:2
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Ван
|18:45
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Брайтон энд Хов Альбион
|Челси
|1:3
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Динамо К
|А3 Алкмаар
|23:00
|ПАОК
|Бенфика
|23:55
|Гент КАА
|Рапид В
|00:30
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Зенит Ир
|Химки
|16:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Алтай УК
|Арысь
|0:2
|Жетысу Б
|Шахтер-Булат
|4:1
|Кайрат-Жастар
|Академия Онтустик
|0:0
|Махтаарал
|Экибастуз
|16:30
|Байконур Кз
|Кыран
|16:30
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km)
|17:20
|Велоспорт. Тур Люксембурга 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Люксембург - Люксембург (134 km)
|17:10
|Теннис. Турнир WTA. Рим (Италия) 2020
|Картер, Стефани
|Блинкова, Рыбакина
|0:0
|Путинцева
|Петерсон
|18:30
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 6. Кастельфидардо - Senigallia (175 km)
|16:00
|Групповая гонка. Этап 7. Pieve Torina - Loreto (181 km)
|15:30
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:50
|Индивидуальная гонка. Этап 8. Сан-Бенедетто-дель-Тронто (10.1 km)
|16:50
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 14. Клермон-Ферран - Лион (194 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 15. Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km)
|16:50
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Кызыл-Жар СК
|2:0
|Кайрат
|Кайсар
|2:1
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Рух Бр
|Неман
|2:3
|Белшина
|Ислочь
|2:3
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Кара-Балта
|16:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Спартак Юр
|Даугавпилс
|3:3
|Валмиера
|Метта/ЛУ
|1:0
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Уфа
|2:0
|Урал
|Химки
|3:1
|Ахмат
|Сочи
|0:1
|Динамо М
|Рубин
|0:1
|ЦСКА М
|Спартак М
|3:1
|Зенит
|Арсенал Т
|3:1
|Ростов
|Локомотив М
|0:0
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Хаур-Факкан
|Аль-Айн
|20:15
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Генк
|5:2
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Погонь
|Висла Кр
|2:2
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Фулхэм
|Арсенал
|0:3
|Ливерпуль
|Лидс Юнайтед
|4:3
|Вест Хэм Юнайтед
|Ньюкасл
|0:2
|Вест Бромвич
|Лестер Сити
|0:3
|Тоттенхэм Хотспур
|Эвертон
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|Вулверхэмптон Уондерерс
|0:2
|Брайтон энд Хов Альбион
|Челси
|1:3
|Футбол. Кубок Германии 2020/21
|Тодесфельде
|Оснабрюк
|0:1
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Эйбар
|Сельта
|0:0
|Гранада
|Атлетик
|2:0
|Кадис
|Осасуна
|0:2
|Алавес
|Бетис
|0:1
|Реал Вальядолид
|Реал Сосьедад
|1:1
|Вильярреал
|Уэска
|1:1
|Валенсия
|Леванте
|4:2
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Акрон Тл
|Чайка Пс
|0:2
|Краснодар-2
|СКА-Хабаровск
|4:2
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Алтай УК
|Арысь
|0:2
|Жетысу Б
|Шахтер-Булат
|4:1
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Сибирь
|Куньлунь Ред Стар
|5:4
|Барыс
|Динамо М
|4:5 ОТ
|Металлург М
|Торпедо Н
|3:1
|СКА
|Нефтехимик
|5:2
|Амур
|Динамо М
|2:4
|Барыс
|ЦСКА
|1:2 Б
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Актобе
|Бейбарыс
|3:2 Б
|Актобе
|Бейбарыс
|1:3
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Осака
|Азаренко
|2:1
|Зверев
|Тим
|2:3
|Теннис. Турнир WTA. Рим (Италия) 2020
|Дияс
|Калинская
|1:2
|Рыбакина
|Александрова
|2:0
|Теннис. Турнир ATP Рим (Италия) 2020
|Бублик
|Майер
|17:00
|Кукушкин
|Имер
|2:1
|Кукушкин
|Дэниел
|2:0
|Кепфер
|Кукушкин
|2:1
|Чилич
|Бублик
|2:1
|Теннис. Турнир серии ITF - "Бухарест (Румыния) - 2020"
|Скатов
|Агаменоне
|2:0
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Сербия
|Франция
|Македония
|Франция
|Казахстан
|Австрия
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Ордабасы
|16:00
|Окжетпес
|Каспий
|21:00
|Тараз
|Жетысу
|16:00
|Астана
|Шахтер
|13:30
|Кызыл-Жар СК
|Кайрат
|16:00
|Кайсар
|Ордабасы
|18:00
|Тобол
|Окжетпес
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Айн
|Аль-Садд
|21:00
|Сепахан
|Аль-Наср
|23:55
|Аль-Садд
|Аль-Айн
|21:00
|Аль-Наср
|Сепахан
|23:55
|Аль-Садд
|Аль-Наср
|21:00
|Сепахан
|Аль-Айн
|23:55
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Смолевичи
|Рух Бр
|19:30
|Неман
|Минск
|22:00
|Витебск
|Белшина
|17:00
|Слуцк
|БАТЭ
|16:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Алай(II)
|11:00
|Дордой Бш
|Каганат
|16:30
|Абдыш-Ата
|Дордой Бш
|11:00
|Кара-Балта
|Нефтчи КА
|11:00
|Алай(II)
|Каганат
|16:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Лиепая
|Спартак Юр
|22:00
|Даугавпилс
|Лиепая
|18:00
|Метта/ЛУ
|Спартак Юр
|18:00
|Рига(II)
|Валмиера
|22:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Краснодар
|Химки
|23:00
|Ростов
|Ротор
|22:00
|Уфа
|ЦСКА М
|17:00
|Арсенал Т
|Сочи
|17:00
|Рубин
|Спартак М
|19:30
|Локомотив М
|Тамбов
|22:00
|Динамо М
|Ахмат
|22:00
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Гройтер Фюрт
|Оснабрюк
|17:30
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Бавария
|Шальке-04
|00:30
|Вердер
|Герта
|19:30
|Штутгарт-1893
|Фрайбург
|19:30
|Боруссия-09 Д
|Боруссия М
|22:30
|РБ Лейпциг
|Майнц-05
|19:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Шарлеруа
|Беерсхот
|00:45
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Ван
|18:45
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Эвертон
|Вест Бромвич
|17:30
|Лидс Юнайтед
|Фулхэм
|20:00
|Манчестер Юнайтед
|Кристал Пэлас
|22:30
|Арсенал
|Вест Хэм Юнайтед
|01:00
|Саутгемптон
|Тоттенхэм Хотспур
|17:00
|Ньюкасл
|Брайтон энд Хов Альбион
|19:00
|Челси
|Ливерпуль
|21:30
|Лестер Сити
|Бернли
|23:55
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Манчестер Сити
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Динамо К
|А3 Алкмаар
|23:00
|ПАОК
|Бенфика
|23:55
|Гент КАА
|Рапид В
|00:30
|Омония
|Црвена Звезда
|21:00
|Маккаби Т-А
|Динамо-Брест
|23:00
|Ференцварош
|Динамо З
|23:00
|Карабах
|Мольде
|23:00
|Митьюлланд
|Янг Бойз
|00:30
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Прогрес
|Виллем II
|22:30
|Хаммарбю
|Лех
|23:00
|Кайсар
|АПОЕЛ
|18:00
|Вентспилс
|Русенборг
|18:15
|Арарат-Армения
|Фола
|20:00
|Астана
|Будучность Пд
|20:00
|Маккаби Х
|Кайрат
|22:00
|Нефтчи Бк
|Галатасарай
|22:00
|Ритеряй
|Слован Лб
|22:00
|Буде-Глимт
|Жальгирис
|22:00
|Сфынтул Георге
|Партизан
|23:00
|Локомотив Тб
|Динамо М
|23:00
|ЦСКА Сф
|БАТЭ
|23:00
|Арис Сл
|Колос Кв
|23:55
|Коннахс Куэй ГАП
|Динамо Тб
|23:55
|Осиек
|Базель
|00:45
|Серветт
|Стад де Реймс
|00:45
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Хетафе
|Осасуна
|01:00
|Вильярреал
|Эйбар
|20:00
|Сельта
|Валенсия
|01:00
|Гранада
|Алавес
|22:30
|Реал Сосьедад
|Реал М
|01:00
|Бетис
|Реал Вальядолид
|01:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Фиорентина
|Торино
|22:00
|Верона Хеллас
|Рома
|00:45
|Парма
|Наполи
|16:30
|Сассуоло
|Кальяри
|22:00
|Ювентус
|Сампдория
|00:45
|Милан
|Болонья
|00:45
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Висла Пл
|00:30
|Футбол. Кубок Армении 2020/21
|БКМА
|Лори
|18:30
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Зенит Ир
|Химки
|16:00
|Звезда Пр
|Сочи
|20:00
|Черноморец Нв
|Рубин
|22:00
|Знамя Нг
|Ахмат
|18:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Чайка Пс
|Краснодар-2
|СКА-Хабаровск
|Балтика
|11:00
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Сабаил
|21:15
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|Академия Онтустик
|0:0
|Махтаарал
|Экибастуз
|16:30
|Байконур Кз
|Кыран
|16:30
|Акжайык
|СДЮСШОР № 8 НС
|15:00
|Жетысу Б
|Атырау
|11:00
|Махтаарал
|Актобе
|11:00
|Академия Онтустик
|Шахтер-Булат
|16:00
|Кыран
|Экибастуз
|16:30
|Байконур Кз
|Арысь
|16:30
|Кайрат-Жастар
|СДЮСШОР № 8 НС
|11:00
|Арысь
|Кыран
|11:00
|Акжайык
|Жетысу Б
|11:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Академия Онтустик
|16:00
|Актобе
|Байконур Кз
|16:30
|Алтай УК
|Махтаарал
|16:30
|Атырау
|Кайрат-Жастар
|11:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Салават Юлаев
|Торпедо Н
|20:00
|Спартак
|Трактор
|22:30
|Сибирь
|Динамо М
|18:30
|Спартак
|СКА
|22:30
|Барыс
|Динамо Р
|17:00
|Витязь
|Йокерит
|20:00
|Трактор
|Амур
|18:00
|Северсталь
|Барыс
|20:00
|СКА
|Торпедо Н
|20:00
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|Темиртау
|Алматы
|Торпедо УК
|Бейбарыс
|Номад
|Сарыарка
|Горняк
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Кулагер
|Иртыш
|Снежные Барсы (мол)
|Темиртау
|Сарыарка
|Горняк
|Кулагер
|Иртыш
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Бейбарыс
|Номад
|Алматы
|Торпедо УК
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 17. Гренобль - Col de la Loze (170 km)
|16:30
|Групповая гонка. Этап 18. Мерибель - La Roche-sur-Foron (175 km)
|16:30
|Групповая гонка. Этап 19. Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km)
|17:45
|Индивидуальная гонка. Этап 20. Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km)
|17:00
|Групповая гонка. Общий зачет
|20:00
|Групповая гонка. Этап 21. Мант-ла-Жоли - Париж (122 km)
|20:00
|Велоспорт. Тур Люксембурга 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Люксембург - Люксембург (134 km)
|17:10
|Групповая гонка. Этап 2. Remich - Эсперанж (161 km)
|16:30
|Групповая гонка. Этап 3. Роспорт - Шиффланж (165 km)
|16:30
|Групповая гонка. Этап 4. Rodange - Дифферданж (201 km)
|15:40
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:00
|Групповая гонка. Этап 5. Мерш - Люксембург (177 km)
|16:00
|Велоспорт. Коппа Сабатини 2020
|Групповая гонка. Финал 211 км.
|Теннис. Турнир WTA. Рим (Италия) 2020
|Картер, Стефани
|Блинкова, Рыбакина
|0:0
|Путинцева
|Петерсон
|18:30
|Рыбакина
|Боузкова
|14:00
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Синтез
|Астана
|Синтез
|Астана
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Химки
|Зенит СПб
|16:00