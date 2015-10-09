"Их форму никто не видел". Куат Хамитов жестко затроллил сборную Казахстана по футболу

Казахстанский боец Куат Хамитов ярко отметил победу на турнире ACA 209 в Душанбе (Таджикистан). После досрочной победы над россиянином Алексеем Махно он устроил в октагоне шоу, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец сумел финишировать соперника во втором раунде, после чего решил привлечь внимание к футболу.

Хамитов вынес в октагон форму сборной Казахстана и высказался о финансировании футбола и результатах команды на международной арене.

"Казахстан выделяет футболу миллиарды, миллиарды долларов. Но они на международной арене никогда не побеждали — их форму никто не видел. Поэтому сегодня на мировой арене я хочу поднять флаг национальной сборной Казахстана! Пусть даже мне государство не выделяет миллионы, миллиарды, даже у меня спонсора нет — я сам себя сделал! Но всё равно пусть сегодня эта форма будет на вершине мира — хотя бы в ММА, а не в футболе", — сказал Хамитов, который известен критикой в адрес футбольной сборной.

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