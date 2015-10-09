Судьи решили исход боя Куата Хамитова против бывшего бойца UFC

Популярный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов успешно выступил на турнире ACBJJ 20 в Москве, сообщают Vesti.kz.

На этот раз "Найман" проявил себя в дисциплине бразильское джиу-джитсу. Его соперником выступил бывший боец UFC россиянин Рашид Магомедов.

Поединок продлился всю отведенную дистанцию, по итогам которой судьи раздельным решением отдали победу казахстанцу.

На этом же турнире Дамир Исмагулов проиграл другому экс-бойцу UFC Глейсону Тибау. В ходе схватки казахстанец получил травму и не смог продолжить выступление, после чего победу присудили бразильцу.

