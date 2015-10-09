Дамир Исмагулов получил жуткую травму в бою. Его унесли на носилках

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов, известный по выступлениям в UFC, принял участие в турнире ACBJJ20 в Москве (Россия), сообщают Vesti.kz.

В схватке по боевому джиу-джитсу его соперником сталдругой экс-боец UFC Глейсон Тибау, среди соперников которого был Хабиб Нурмагомедов.

Поединок в весовой категории до 85 килограммов не продлился всю дистанцию и завершился досрочно. Исмагулов получил серьёзную травму ноги, его унесли на носилках. Возможно, казахстанец порвал кресты.

Инцидент произошел в момент, когда Тибау пытался перевести Исмагулов в партер. В результате казахстанец не смог продолжить встречу, и победа была присуждена бразильцу.

После ухода из UFC Исмагулов выиграл три боя в ММА, по одному бою - в профессиональном боксе и полноконтактном каратэ (Karate Combat).

