Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 07:40
 

Дамир Исмагулов получил жуткую травму в бою. Его унесли на носилках

  Комментарии

Поделиться
Дамир Исмагулов получил жуткую травму в бою. Его унесли на носилках ©Alash Pride

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов, известный по выступлениям в UFC, принял участие в турнире ACBJJ20 в Москве (Россия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов, известный по выступлениям в UFC, принял участие в турнире ACBJJ20 в Москве (Россия), сообщают Vesti.kz.

В схватке по боевому джиу-джитсу его соперником сталдругой экс-боец UFC Глейсон Тибау, среди соперников которого был Хабиб Нурмагомедов.

Поединок в весовой категории до 85 килограммов не продлился всю дистанцию и завершился досрочно. Исмагулов получил серьёзную травму ноги, его унесли на носилках. Возможно, казахстанец порвал кресты.

Инцидент произошел в момент, когда Тибау пытался перевести Исмагулов в партер. В результате казахстанец не смог продолжить встречу, и победа была присуждена бразильцу.


После ухода из UFC Исмагулов выиграл три боя в ММА, по одному бою - в профессиональном боксе и полноконтактном каратэ (Karate Combat).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 декабря 22:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!