Стал известен новый король рейтинга P4P после ухода Кроуфорда

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) принял решение завершить карьеру, передают Vesti.kz.
После ухода Кроуфорда новым лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии vRINGe стал украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
Преследователи и новички в топ-10
Ближайший преследователь Усика — абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) из Японии.
Впервые в топ-3 рейтинга оказался экс-абсолютный чемпион среди полутяжей, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО). В топ-10 также вернулся чемпион WBC в полутяжёлом весе, американец Давид Бенавидес (31-0, 25 КО).
Топ-10 P4P по версии vRINGe:
1. Александр Усик (24-0, 15 КО)
2. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)
3. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
4. Джесси Родригес (23-0, 16 КО)
5. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
6. Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)
7. Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО)
8. Девин Хэйни (33-0, 15 КО)
9. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО).
10. Давид Бенавидес (31-0, 25 КО).
