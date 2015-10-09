Стал известен новый король рейтинга P4P после ухода Кроуфорда

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) принял решение завершить карьеру, передают Vesti.kz.

После ухода Кроуфорда новым лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии vRINGe стал украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).

Преследователи и новички в топ-10

Ближайший преследователь Усика — абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) из Японии.

Впервые в топ-3 рейтинга оказался экс-абсолютный чемпион среди полутяжей, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО). В топ-10 также вернулся чемпион WBC в полутяжёлом весе, американец Давид Бенавидес (31-0, 25 КО).

Топ-10 P4P по версии vRINGe:

1. Александр Усик (24-0, 15 КО)

2. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)

3. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)

4. Джесси Родригес (23-0, 16 КО)

5. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)

6. Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)

7. Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО)

8. Девин Хэйни (33-0, 15 КО)

9. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО).

10. Давид Бенавидес (31-0, 25 КО).

