Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 11:25
 

Одновременными нокдаунами обернулся бой на вечере бокса в США

  Комментарии

Поделиться
Одновременными нокдаунами обернулся бой на вечере бокса в США ©Кадр из видео

На вечере бокса Форт-Лодердейле (США) завершился бой во втором среднем весе между кубинцем Йоханлер Мартинесем (5-1-1, 2 КО) и американцем Джошоном Джеймсом (10-1-2, 5 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

На вечере бокса Форт-Лодердейле (США) завершился бой во втором среднем весе между кубинцем Йоханлер Мартинесем (5-1-1, 2 КО) и американцем Джошоном Джеймсом (10-1-2, 5 КО), передают Vesti.kz.

Главное событие на ринге

Эпизод с двойным нокдауном стал ключевым моментом поединка. Во втором раунде Мартинес потряс Джеймса и увлёкся атакой, нанося удары по затылку соперника, за что был оштрафован рефери.

Двойной нокдаун и исход боя

Решающим моментом стал третий раунд, когда оба боксера одновременно оказались на канвасе после мощного обмена ударами. Джеймс быстро поднялся, а Мартинес выглядел сильно потрясённым.

Решение судей

По итогам всех раундов один из судей зафиксировал ничью (75-75), однако двое других отдали победу Джеймсу с результатами 77-73 и 77-74.

Нокаутом с одного удара закончился главный бой вечера бокса за титул

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Вечер бокса 51/2, Алматы (Казахстан), мужчины
20 декабря   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Нигметулла
Ничья
Камику
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!