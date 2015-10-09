Одновременными нокдаунами обернулся бой на вечере бокса в США

На вечере бокса Форт-Лодердейле (США) завершился бой во втором среднем весе между кубинцем Йоханлер Мартинесем (5-1-1, 2 КО) и американцем Джошоном Джеймсом (10-1-2, 5 КО), передают Vesti.kz.
Главное событие на ринге
Эпизод с двойным нокдауном стал ключевым моментом поединка. Во втором раунде Мартинес потряс Джеймса и увлёкся атакой, нанося удары по затылку соперника, за что был оштрафован рефери.
Двойной нокдаун и исход боя
Решающим моментом стал третий раунд, когда оба боксера одновременно оказались на канвасе после мощного обмена ударами. Джеймс быстро поднялся, а Мартинес выглядел сильно потрясённым.
TIMBER! 🪵😵— ProBox TV (@ProBox_TV) December 19, 2025
Check out this slow-mo angle of the rare double knockdown between Joeshon James and Yojanler Martinez.
Both men landed flush. Both men went down.
Live Now on Youtube #Cardenasrobles pic.twitter.com/68qAPy7y9Z
Решение судей
По итогам всех раундов один из судей зафиксировал ничью (75-75), однако двое других отдали победу Джеймсу с результатами 77-73 и 77-74.
Нокаутом с одного удара закончился главный бой вечера бокса за титул
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама