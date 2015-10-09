Исключён? Алимханулы объявили вердикт после допинг-скандала

Авторитетный журнал The Ring объявил об исключении из своего рейтинга казахстанского боксёра, объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Ранее 32-летний уроженец Жыланды возглавлял рейтинг дивизиона, однако после инцидента с положительным допинг-тестом был полностью исключён из списка лучших. Об этом говорится в официальном обновлении журнала:

"Бывший первый номер рейтинга Жанибек Алимханулы был исключён из списка после неблагоприятного результата допинг-теста VADA, полученного в начале этого месяца. В результате все остальные боксёры поднялись в рейтинге, а Хесус Рамос-младший дебютировал на 10-й позиции", — сообщает The Ring.

После обновления первое место занял чемпион WBC Карлос Адамес (24-1-1, 18 KO) из Доминиканской Республики, а следом в тройке расположились кубинцы Йоэнлис Эрнандес (8-0, 7 KO) и Эрисланди Лара (31–3–3, 19 КО).

Напомним, что 7 декабря Алимханулы должен был провести объединительный бой с Ларой за три чемпионских пояса в среднем весе. Однако за несколько дней до поединка в допинг-пробе казахстанца был обнаружен мельдоний, из-за чего бой отменили. В итоге Лара вышел на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36–5, 34 КО) и одержал победу единогласным решением судей.

По делу Жанибека Алимханулы продолжается внутреннее расследование. Вскрытие пробы B запланировано на 8 января, после чего будет дана окончательная правовая оценка ситуации.

Алимханулы узнал хорошие новости после допингового скандала

