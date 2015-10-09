Нокаутом за 11 секунд завершился со-главный бой Казахстан - Россия

В Алматы на турнире Alash Pride 115 казахстанский боец Асылжан Таскет (10-4) потерпел быстрое поражение, но уже предложил реванш своему сопернику, передают Vesti.kz.

Молниеносный нокаут

Во втором по значимости бою вечера Таскет встретился с россиянином Алексеем "Сушистом" Мешковым (9-4). Бой завершился всего за 11 секунд – Мешков отправил Таскета в нокдаун, оформив быструю победу.

Реванш уже на горизонте?

После поединка Таскет предложил реванш, и Мешков согласился на повторную встречу. Это станет шансом для казахстанца взять реванш и реабилитироваться за быстрое поражение.

Предыдущие поединки и главное событие вечера

Стоит отметить, что для Мешкова это был второй бой в рамках Alash Pride – в июле он уступил решением экс-чемпиону в легком весе Рустему Кудайбергенову (9-7). Последний, в свою очередь, возглавлял турнир Alash Pride 115 и проиграл решением кыргызстанцу Каныбеку Жаныбеку уулу (15-12).

