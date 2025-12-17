В UFC приняли решение по увольнению чемпиона мира из России

Американский промоушен UFC официально прекратил сотрудничество с российским бойцом лёгкого веса Вячеславом Борщёвым (8-7-1), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Решение UFC

Пресс-служба UFC объявила о расставании с 33-летним россиянином Вячеславом Борщёвым, выступавшим в дивизионе до 70 килограммов. Контракт бойца был расторгнут после серии неудачных выступлений в крупнейшей лиге мира смешанных единоборств.

Карьера в сильнейшем промоушене

Борщёв начал профессиональную карьеру в ММА в 2019 году, а в UFC дебютировал в 2022-м. За время выступлений в организации он провёл десять поединков: одержал три победы, потерпел шесть поражений и один бой завершил вничью. Последний поединок россиянин провёл в ноябре на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где уступил бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей. Это поражение стало для него третьим подряд.

Титул чемпиона мира и дальнейшие перспективы

Несмотря на расставание с UFC, Борщёв остаётся заметной фигурой в мире единоборств. Он является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года и обладает солидным ударным бэкграундом, что оставляет ему варианты продолжения карьеры как в других ММА-организациях, так и в кикбоксинге.

