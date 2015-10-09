Казахстанский чемпион получил первый бой в профи против нокаутёра из Узбекистана

Казахстанский боксёр Кенже Муратулы готовится к дебюту на профессиональном ринге. Первый поединок в профи он проведёт 27 декабря в Алматы в рамках вечера бокса промоутерской компании Ali Akhmedov Promotions, передают Vesti.kz.

Соперником Муратулы станет молодой, но уже заявивший о себе 18-летний узбекистанец Абдуазиз Бахруллаев (1-0, 1 КО). Бой состоится во втором легчайшем весе и станет серьёзной проверкой для казахстанца на старте профессиональной карьеры.

Кенже Муратулы является действующим чемпионом Казахстана среди боксёров до 22 лет. В мае текущего года он также представлял страну на чемпионате Азии-2025 в Коломбо (Шри-Ланка) в своей возрастной категории, однако завершил турнир на ранней стадии, уступив в стартовом поединке.

Бахруллаев, в свою очередь, уже имеет опыт выступлений в профи. Свой дебют он провёл в феврале текущего года на родине, где одержал досрочную победу в первом раунде над соотечественником Умиджоном Назаровым (0-1).

