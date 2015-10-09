"Казахский король нокаутов" поспорит за титул IBF: есть дата и место

Казахстанский боксёр, выступающий во втором полулёгком весе, Султан Заурбек (20-0, 13 КО) поделился подробностями следующего поединка, передают Vesti.kz.

"В феврале 2026 года в Австралии я проведу финальный (претендентский) поединок за титул IBF. Победитель этого боя затем сразится за чемпионский пояс с действующим обладателем титула — мексиканцем Эдуардо Нуньесом", — заявил Заурбек в эфире телепрограммы "Таңшолпан".

В последний раз Султан Заурбек выходил на ринг 5 апреля в Астане. В поединке продолжительностью 12 раундов он победил южноафриканца Азингу Фузиле (18-3, 12 КО) по решению судей и завоевал титул IBF Inter-Continental во второй полулегкой весовой категории.

Отметим, что мексиканский боксёр Эдуардо Нуньес (28-1, 27 KO) является чемпионом IBF. Заурбек, в свою очередь, занимает третью строчку рейтинга в этой организации.

Добавим также, что Заурбек сделал успешную карьеру, выступая на рингах Великобритании, где его прозвали "Казахским королём нокаутов".

