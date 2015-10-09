Уйдёт к конкурентам? Форвард "Барсы" может перебраться топ-клуб Ла Лиги

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" становится все более туманным, передают Vesti.kz.

Контракт польского нападающего истекает в конце сезона, и сейчас его уход выглядит более вероятным, чем продление соглашения.

В клубе сомневаются, стоит ли продолжать сотрудничество, поэтому форвард уже начал получать конкретные предложения со стороны других команд.

У Левандовски появился вариант в Мадриде

По информации Don Balon, у Левандовски есть очень серьезный вариант остаться в Ла Лиге. Речь идет об "Атлетико" Мадрид.

"Матрасники" не в первый раз присматриваются к нападающим из "Барселоны" – ранее этот ход уже приносил результат с Давидом Вильей и Луисом Суаресом. Теперь в Мадриде рассчитывают повторить сценарий и пригласить Левандовски минимум на один сезон.

Диего Симеоне убежден, что поляк все еще способен провести сильный сезон и уже дал понять руководству, что считает этот трансфер приоритетным. "Атлетико" готов предложить Левандовски солидный контракт – не на уровне его нынешней зарплаты в "Барсе", но достаточно привлекательный, чтобы заинтересовать игрока.

Есть еще варианты для продолжения карьеры

При этом "Атлетико" не единственный претендент. Интерес к форварду сохраняет и "Милан", который следит за ситуацией уже давно. Также на столе у Левандовски есть предложения из Саудовской Аравии и МЛС, однако эти варианты не являются для него приоритетными.

На данный момент поляк намерен продолжить карьеру именно в Европе и оставаться в конкурентной среде.

Стоит отметить, что Левандовски стал игроком "Барселоны" летом 2022 года и с тех пор успел пополнить свою коллекцию трофеев в составе каталонского клуба. Вместе с сине-гранатовыми он дважды завоевывал титул чемпиона Испании и Суперкубок страны – в 2023 и 2025 годах, а также выиграл Кубок Испании в 2025-м.

В текущем сезоне польский нападающий остается заметной фигурой в атаке команды: в 17 матчах за "Барселону" он принял участие в 10 голевых эпизодах, забив 8 мячей и отдав 2 результативные передачи.

