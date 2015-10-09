Хамитов - Царукян: прямая трансляция турнира RAF

Сегодня, 11 июля, в Тбилиси (Грузия) состоится турнир борцовской лиги RAF Georgia, в рамках которого казахстанский боец ММА Куат Хамитов проведёт дебютную схватку в промоушене, передают Vesti.kz.
Хамитов дебютирует против звезды UFC
Первым соперником Хамитова в новой для него лиге станет один из самых известных участников RAF — Арман Царукян.
Российский боец армянского происхождения считается одним из главных претендентов на чемпионский пояс UFC в лёгком весе. За время выступлений в RAF он принял участие в пяти турнирах и одержал победы во всех своих схватках.
Для Куата Хамитова это станет первым выступлением в лиге.
Где смотреть турнир
Турнир стартует в 21:00 по казахстанскому времени.
Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале RAF.
Ожидается, что поединок Куата Хамитова против Армана Царукяна начнётся ориентировочно в 22:10–22:20 по времени Казахстана.
Главные поединки вечера стартуют после 23:00.
Главный бой вечера
Главным событием турнира станет противостояние бывших чемпионов UFC — Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.
Полный кард турнира RAF Georgia
- Грузия: Мераб Двалишвили — США: Генри Сехудо (главный бой вечера);
- США: Кайл Снайдер — Россия: Абдулрашид Садулаев (бой за титул в тяжёлом весе);
- Казахстан: Куат Хамитов — Армения: Арман Царукян;
- Грузия: Гено Петриашвили — США: Джейк Варнер;
- США: Кайл Дейк — Грузия: Владимир Гамкрелидзе (бой за титул в полутяжёлом весе);
- США: Хелен Марулис — Украина: Ангелина Лысак (бой за титул в женском легчайшем весе);
- Грузия: Владимир Хинчегашвили — США: Конор Биб;
- Россия: Разамбек Жамалов — США: Джаретт Джэкьюз;
- Кыргызстан: Эрназар Ахматалиев — США: Зейн Резерфорд;
- США: Зак Элам — Грузия: Гиви Мачарашвили;
- Молдова: Анастасия Никита — Индия: Винеш Пхогат;
- США: Брок Харди — Россия: Алибег Алибегов.
Хамитов получил поединок против звезды UFC Царукяна: есть дата и место
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама