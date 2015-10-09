Хамитов - Царукян: прямая трансляция турнира RAF

Сегодня, 11 июля, в Тбилиси (Грузия) состоится турнир борцовской лиги RAF Georgia, в рамках которого казахстанский боец ММА Куат Хамитов проведёт дебютную схватку в промоушене, передают Vesti.kz.

Хамитов дебютирует против звезды UFC

Первым соперником Хамитова в новой для него лиге станет один из самых известных участников RAF — Арман Царукян.

Российский боец армянского происхождения считается одним из главных претендентов на чемпионский пояс UFC в лёгком весе. За время выступлений в RAF он принял участие в пяти турнирах и одержал победы во всех своих схватках.

Для Куата Хамитова это станет первым выступлением в лиге.

Где смотреть турнир

Турнир стартует в 21:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале RAF.

Ожидается, что поединок Куата Хамитова против Армана Царукяна начнётся ориентировочно в 22:10–22:20 по времени Казахстана.

Главные поединки вечера стартуют после 23:00.

Главный бой вечера

Главным событием турнира станет противостояние бывших чемпионов UFC — Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.

Полный кард турнира RAF Georgia

Грузия: Мераб Двалишвили — США: Генри Сехудо (главный бой вечера);

США: Кайл Снайдер — Россия: Абдулрашид Садулаев (бой за титул в тяжёлом весе);

Казахстан: Куат Хамитов — Армения: Арман Царукян;

Грузия: Гено Петриашвили — США: Джейк Варнер;

США: Кайл Дейк — Грузия: Владимир Гамкрелидзе (бой за титул в полутяжёлом весе);

США: Хелен Марулис — Украина: Ангелина Лысак (бой за титул в женском легчайшем весе);

Грузия: Владимир Хинчегашвили — США: Конор Биб;

Россия: Разамбек Жамалов — США: Джаретт Джэкьюз;

Кыргызстан: Эрназар Ахматалиев — США: Зейн Резерфорд;

США: Зак Элам — Грузия: Гиви Мачарашвили;

Молдова: Анастасия Никита — Индия: Винеш Пхогат;

США: Брок Харди — Россия: Алибег Алибегов.

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