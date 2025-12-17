Хамитов и Исмагулов против экс-звёзд UFC: прямая трансляция и факты о набравшей ход лиге

Набирает популярность и выходит на новый уровень лига ACBJJ (Absolute Champonship of Brazilian Jiu-Jitsu), которая проводит ивенты по бразильскому джиу-джитсу и привлекает топовых спортсменов со всего мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об успехе организации и активном участии в ней казахстанцев.

Сегодня, 17 декабря, в Москве (Россия) состоится 20-й турнир ACBJJ, который поражает своими масштабами и именами. И это при том, что кард должен был быть ещё круче, если бы некоторые спортсмены не снялись с соревнований из-за различных причин.

ACBJJ - часть системы лиги АСА

Уже по названию можно определить, что ACBJJ имеет общие корни с бойцовской лигой АСА (Absoute Championship Akhmat). Это российская организация, которая зародилась в Чеченской Республике. Ранее АСА называлась АСВ (Absolute Championship Berkut), поэтому название ACBJJ может вызывать ностальгию у некоторых.

Лига ACBJJ проводит ивенты по джиу-джитсу, причём схватки разные. Есть схватки в кимоно (GI), есть без него (NO-GI), также некоторые противостояния проходят по правилам боевого джиу-джитсу, где разрешены удары руками и ногами, а также локтями и коленями, но только не в голову.

Поэтому зрители могут наблюдать и за красотой борьбы, и за навыками в партере, а где-то и за ударной техникой. В краткие сроки организатором удалось превратить ACBJJ в одну из ведущих организаций мира по этой дисциплине. Где ещё вы увидите столько топовых грэплеров и бойцов ММА?

Звёзды UFC стали активно выступать в ACBJJ

Как вы знаете, контракт с UFC у бойцов эксклюзивный, и они не могут проводить поединки в других организациях. Однако спортсменам можно выступить в других дисциплинах, где нет ударов, к примеру, по джиу-джитсу. Это тоже хорошая практика для спортсменов.

По этой причине на ACBJJ уже второй раз за последние месяцы выступает топовый боец лёгкого веса UFC Арман Царукян (23-3). В сентябре он удосрочил экс-чемпиона UFC Бенсона Хендерсона (30-12), а на сегодняшнем ивенте изначально он должен был встретиться с бывшей звездой UFC Майрбеком Тайсумовым (27-6).

Но организовать схватку с Тайсумовым не получилось, поэтому лига анонсировала противостояние Царукяна с чемпионом и первым номером рейтинга P4P АСА Абдул-Азизом Абдулвахабовым (22-2), а за два дня до турнира на замену вышел ещё один боец - Мехди Байдулаев (19-2).

На этом же ивенте выступит топовый тяжеловес UFC из России Александр Волков (39-11), которого ждёт соперничество со своим соотечественником Евгением Гончаровым (22-3-0-1).

Сегодня своих схватки проведут Хамитов и Исмагулов

Ранее на ACBJJ уже выступали казахстанцы из ММА. К примеру, на 18-м ивенте тогдашний чемпион NAIZA Нурбек Кабдрахманов (11-4) единогласным решением проиграл бойцу PFL Хасану Магомедшарипову (10-0).

Теперь, на 20-м турнире, казахстанцы смогут увидеть двоих соотечественников в деле. Одна из самых больших звёзд ММА в стране Куат Хамитов (24-9-1) сойдётся с ещё более опытным россиянином Рашидом Магомедовым (26-6-1-1), который был чемпионом М-1 Global и бился в UFC.

А экс-боец UFC(26-3) встретится с другим спортсменом, выступавшей в лучшей ММА-лиге мира, одним из самых сложных соперников в карьере непобёжденного- бразильцем(40-19).

Оба противостояния пройдут в весовой категории до 85 килограммов, и по правилам бойцовского джиу-джитсу, то есть, с разрешёнными ударами. Это будут крайне интересные схватки.

Также должна была состояться схватка между двумя действующими бойцами UFC - казахстанцем Алиби Идрисом (10-1) и Амиром Альбази (17-2) из Ирака. Но в итоге Алиби не выступит на турнире, а его заменил россиянин Рашид Вагабов (14-2).

Из казахстанцев на турнире будут представлены и прославленные грэпплеры и джитсеры: Алиби Оразбек встретится с бразильцем Густаво Батистой (NO-GI), Атакельды Есетов с россиянином Мухаммадом Шахбановым (NO-GI), а Ислам Мамилов с грузином Джимми Рамзадзе (GI), что станет реваншем (в июле Мамилов проиграл Рамзадзе на 17-м турнире ACBJJ).

Прямая трансляция ивента ACBJJ будет доступна на официальном YouTube-канале лиги. Начало - в 20:00 по казахстанскому времени:

Также эфир будет доступен на сервисе VK Video по этой ссылке.

