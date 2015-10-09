Первый номер UFC согласился провести бой с Куатом Хамитовым: подробности

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов бросил вызов первому номеру лёгкого дивизиона UFC Арману Царукяну из Армении. Это произошло на пресс-конференции перед турниром по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ20 в Москве, сообщают Vesti.kz.

Хамитов: Тут мне позвонили с Hype Reality и сказали.., правда ли, что у тебя на столе стояло два контракта, где было мое имя и имя "Шары" (Шарабутдин Магомедов, боец UFC из Дагестана)? И мне сказали, что ты решил пойти по легкому пути и выбрал "Шару".

Царукян: Это не правда. Если Hype Reality хочет, я могу провести бой с тобой, а потом с "Шарой".

Хамитов: Зачем, брат? "Шара" — он кикбоксер, он вообще ударник.

Царукян: Нет, разминку сделаю, а с тобой поважусь. Ты же вообще греко-рим?

Хамитов: Брат, сейчас мяч на твоей стороне. Ты можешь сказать организации: "Я выбираю Куата", и мы делаем схватку 30-го числа в Армении.

Царукян: Нет, у "Шары" другое имя, у него хайп. У него...

Хамитов: Он не борец, брат.

Царукян: Не борец, зато он соберет 8000 зрителей и очень много глаз, которые хотят посмотреть эту схватку. Не борец, но он больше меня на 10-15 килограмм.

Добавим, что 17 декабря Хамитов проведёт бой на турнире ACBJJ20 Хамитов - по правилам бразильского джиу-джитсу против россиянина Рашида Магомедова.

Главным поединком вечера станет противостояние Царукяна с бойцом лиги АСА Мяхди Абдуллаевым.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!