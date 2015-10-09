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Вольная борьба
Вчера 22:57
 

Куат Хамитов проиграл Арману Царукяну

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Куат Хамитов проиграл Арману Царукяну ©instagram.com/kuat__khamitov

Боец UFC Арман Царукян уверенно дебютировал на турнире лиги Real American Freestyle (RAF), который проходит в Грузии, сообщают Vesti.kz.

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Боец UFC Арман Царукян уверенно дебютировал на турнире лиги Real American Freestyle (RAF), который проходит в Грузии, сообщают Vesti.kz.

Соперником армяно-российского спортсмена стал известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов. Поединок проходил по правилам вольной борьбы.

Царукян с первых секунд захватил инициативу и не оставил оппоненту шансов, одержав досрочную победу с разгромным счетом 11:0.


Отметим, за время выступлений в RAF Царукян принял участие в шести турнирах и одержал победы во всех своих схватках.

Для Хамитова этот турнир стал первым выступлением в лиге.

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