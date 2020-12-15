Боец UFC Шавкат Рахмонов выбрал себе команду в Казахстане

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, подписал контракт с ММА-командой DAR TEAM. О начале сотрудничества объявили обе стороны в Instagram.
Рахмонов в октябре успешно дебютировал в UFC. Казахстанец одержал досрочную победу над бразильцем Алексом Оливейрой уже в первом раунде.
Напомним, что первым профессиональным атлетом в составе казахстанской команды стал Дамир Исмагулов, который дебютировал в UFC в декабре 2018 года и успел провести за это время три боя и во всех одержал победы.
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