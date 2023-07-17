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Сын Месси публично "унизил" отца на презентации в "Интер Майами"

Сын Месси публично "унизил" отца на презентации в "Интер Майами"
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Курьезный момент произошел на презентации аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве нового игрока американского клуба "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Во время торжественной церемонии на поле находилась семья аргентинца, в том числе трое его сыновей, которые играли в мяч. В один из эпизодов старший сын Тьяго исполнил "унизительный финт" и пробросил мяч между ног отцу.

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Презентация Месси началась практически с двухчасовым опозданием из-за мощного шторма. В результате трибуны были заполнены не полностью, несмотря на то, что все билеты были проданы.

Последние два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США

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