© Сын Месси публично "унизил" отца на презентации в "Интер Майами"

Курьезный момент произошел на презентации аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве нового игрока американского клуба "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.
Во время торжественной церемонии на поле находилась семья аргентинца, в том числе трое его сыновей, которые играли в мяч. В один из эпизодов старший сын Тьяго исполнил "унизительный финт" и пробросил мяч между ног отцу.
Thiago Messi a own son propre père durant sa présentation ! 🤣✨🇦🇷pic.twitter.com/6WhKSRAWoL— MercaFoot (@MercaFoot_) July 17, 2023
Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.
Презентация Месси началась практически с двухчасовым опозданием из-за мощного шторма. В результате трибуны были заполнены не полностью, несмотря на то, что все билеты были проданы.
Leo Messi with his son Thiago after getting nutmegged 🥜 pic.twitter.com/NHYHygEIi2— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 17, 2023
Последние два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".
Загрузка матч-центра...
Реклама