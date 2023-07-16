Руни предрек Месси непростую карьеру в американском клубе

Наставник американского "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал переход Лионеля Месси в "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официальная презентация экс-игрока "Барселоны" и ПСЖ в американском клубе состоялась в субботу, 15 июля.

"Все готово для Месси. Все его приятели в сборе. Бускетс и Альба подписали контракты с "Интер Майами", и, возможно, к ним присоединятся Иньеста и Луис Суарес. У Месси также есть тренер, которого он любит и которому доверяет (Херардо Мартино — прим. ред).

Учитывая то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, привлечь Месси - это огромное достижения для MLS. Но ему будет нелегко здесь. Это звучит безумно, но игроки, которые приезжают сюда (из Европы), обнаруживают, что это сложная лига - переезды, разные условия в разных городах, а также очень интенсивные и энергозатратные матчи", - высказался Руни в своей колонке для The Times.

Фото: "Интер Майами"©

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ