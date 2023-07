Месси сходил за продуктами в обычный супермаркет в США, но его почти никто не узнал

Звезда мирового футбола Лионель Месси сходил за покупками в один из обычных супермаркетов в Майами, сообщают Vesti.kz.

В Европе аргентинец не скрывал, что хотел бы жить обычной жизнью, но не может это сделать из-за свой популярности. Похоже, что в США он обрел то, что искал.

В супермаркете Месси спокойно ходил с тележкой, поначалу его вообще никто не узнал. И только на кассе некоторые рассмотрели в скромном посетителе мировую звезду. В соцсетях даже появились шутки на эту тему. Если в Европе появление Месси вызвало бы ненормальный ажиотаж, то за океаном с ним сделали всего несколько фотографий.

Messi went to shopping in America and no one even recognised him 🤣 pic.twitter.com/U0lQHVpKbG