Месси прошел медосмотр в новом клубе

Накануне, Лионель Месси, недавно присоединившийся к американскому "Интер Майами", прошел медицинское обследование, а в четверг посетил тренировку, где встретился со своими новыми партнерами по команде, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Фотографий Месси в составе "Интера" пока нет, так как они будут доступны только после официального оформления его трансфера.

Футболист объявил о своем переходе в "Интер Майами" 7 июня. Аргентинец может дебютировать за новую команду 21 июля в матче против мексиканской команды "Крус Асул".