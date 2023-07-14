Месси прошел медосмотр в новом клубе

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Накануне, Лионель Месси, недавно присоединившийся к американскому "Интер Майами", прошел медицинское обследование, а в четверг посетил тренировку, где встретился со своими новыми партнерами по команде, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ESPN.
Фотографий Месси в составе "Интера" пока нет, так как они будут доступны только после официального оформления его трансфера.
Футболист объявил о своем переходе в "Интер Майами" 7 июня. Аргентинец может дебютировать за новую команду 21 июля в матче против мексиканской команды "Крус Асул".
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