Легенда "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о том, кто может стать следующим обладателем "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

По его мнению, повторить успех вингера "Пари Сен-Жермен" француза Усмана Дембеле может его соотечественник Майкл Олисе. С момента перехода из "Кристал Пэлас" летом 2024 года 23-летний футболист быстро стал ключевым игроком мюнхенской команды: в 62 матчах за "Баварию" он принял участие в 50 голах (24 забитых мяча и 26 результативных передач).

— У него (Олисе) есть всё, что нужно выдающемуся футболисту. Я не вижу для него никаких ограничений. Пример Усмана Дембеле показывает, что и крайний нападающий может стать игроком мирового уровня. Всё зависит от успеха команды, особенно в Лиге чемпионов — но да, я верю, что Олисе способен (выиграть "Золотой мяч") - цитирует слова Маттеуса Goal.

Отметим, что контракт Олисе с немецким клубом действует до 2029 года, однако руководство команды уже обсуждает возможность продления. В то же время в прессе появляются слухи о возможном возвращении француза в английскую премьер-лигу (АПЛ) - интерес приписывают "Ливерпулю", "Манчестер Сити", а также французскому ПСЖ.

Напомним, что несколько дней назад, 22 сентября, на 69-й церемонии вручения "Золотого мяча" победителем стал Дембеле. Его главным соперником в гонке за заветную награду был 18-летний талант "Барселоны" Ламин Ямаль, занявший второе место.

Сам Маттеус выигрывал престижный трофей в 1990 году после победы на чемпионате мира в Италии в составе сборной Германии.

