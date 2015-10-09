Обладатель "Золотого мяча" может возглавить сборную Узбекистана после отказа Казахстана

Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) ведёт переговоры с обладателем "Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро, передают Vesti.kz.

По информации Championat.asia, руководство ФАУ посетило Италию для встречи с Каннаваро.

Фабио, известный в прошлом защитник, работал тренером в клубах ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, а также возглавлял сборную Китая, "Беневенто", "Удинезе" и "Динамо Загреб". Сейчас он рассматривается как кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана.

52-летний Каннаваро посетил Узбекистан в прошлом месяце, приехав на матч за Суперкубок по футзалу и приняв участие в игре с легендами страны.

В июне сборная Узбекистана впервые в истории оформила выход на чемпионат мира-2026, завершив отборочный цикл на втором месте в группе A с 18 очками после гостевой ничьей с ОАЭ. 13 октября команда проведёт товарищеский матч против Уругвая в Малакке.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана рассматривала кандидатуру Каннаваро на пост главного тренера, но отказалась от этой идеи, подробности - по ссылке.