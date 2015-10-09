Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Сегодня 19:13
 

Номинант на "Золотой мяч" решил уйти в "Реал" из-за конфликта с тренером

  Комментарии

©Depositphotos/bldekok

25-летний португальский футболист "Пари Сен-Жермен" Витинья задумался об уходе из французского клуба, несмотря на успешные результаты парижан, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Витинья полагает, что его этап на "Парке де Пренс" завершён: он выиграл все возможные трофеи и хочет попробовать силы в более конкурентном чемпионате, чем французская Лига 1.

Ключевой вариант продолжения карьеры — мадридский "Реал". Витинья уже сообщил агенту о своём интересе к переходу, а в руководстве "сливочных" видят в нём решение проблем в центре поля.


Одним из факторов возможного расставания называют охлаждённые отношения с Луисом Энрике. Хотя именно испанский специалист помог раскрыться Витинье и довёл его до попадания в тройку претендентов на "Золотой мяч"-2025, между ними возникли споры, из-за чего доверие заметно снизилось.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо, напротив, считает трансфер приоритетным и хочет видеть Витинью ключевым организатором игры в "Реале". Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес понимает, что переговоры с Нассeром Аль-Хелаифи будут крайне непростыми и потребуют значительных финансовых затрат.

