Напарник Неймара повторил печальную судьбу казахстанских футболистов

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Сегодня 11:00
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27-летний нападающий "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэл Барбоза был дисквалифицирован на два года по решению спортивного антидопингового суда, передает Vesti.kz со ссылкой на Globo.

Расследование в отношении футболиста началось из-за нарушения антидопинговых правил. Он мешал офицерам контролировать процесс сдачи мочи. Ему грозила дисквалификация на четыре года, но в итоге суд сократил срок наказания вдвое. Он сможет играть уже в 2026 году.

Отметим, что Барбоза выступал за сборную Бразилии с 2016 по 2022 год вместе с главной звездой команды - Неймаром. В его клубной карьере были бразильский "Сантос", итальянский "Интер" и португальская "Бенфика".

"Я был удивлен". Валиуллин - о возвращении в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации

Напомним, что казахстанские футболисты также попадались на допинге. Так, в 2020 году печальную традицию начал Бауыржан Исламхан, которого лишили футбола на два года. Через год "отличился" Руслан Валиуллин - он получил тот же срок. Спустя еще один год положительная допинг-проба была зафиксирована у Айбола Абикена, получившего двухлетний бан.

Отметим, что Исламхан после отбытия срока вернулся и успешно играет за "Ордабасы" и помогает сборной Казахстана. Валиуллин же попал в состав сборной Казахстана и в данный момент выступает в составе костанайского "Тобола". Камбек Абикена ожидается в следующем году.

 

Метки:
Неймар Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Допинг Валиуллин Руслан

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