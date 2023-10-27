Игрок "Тобола" вернулся в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации

Сегодня, 27 октября, сборная Казахстана по футболу огласила расширенный состав на предстоящие матчи в ноябре в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
В список Магомеда Адиева вошел и представитель "Тобола" Руслан Валиуллин, отбывший свою дисквалификацию за допинг.
Как известно, 29-летний Валиуллин провалил допинг-тест после игры с "Жилиной" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022. Тогда его дисквалифицировали на два года.
17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор завершит выездным матчем против Словении 20 ноября.
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