Бывший футболист "Тобола" намерен вернуться в сборную Казахстана после дисквалификации

Казахстанский защитник Руслан Валиуллин в ближайшее время вернется в профессиональный футбол после дисквалификации за применение допинга. Игрок рассказал, каковы его карьерные планы.

"Если будет возможно, хочу начать играть уже до конца сезона. Сейчас выясняю этот момент. Физически я пока не готов. Нужно 2-3 недели, чтобы набрать форму. В остальном уже игровая практика нужна. Пока сам не знаю где я буду. Что касается полноценных сборов в командой, то это уже зимой. Думаю, здесь проблем не будет. Кроме того, хочу вернуться в национальную сборную Казахстана! Ведь только начал вызываться...", - цитирует Валиуллина телеграм-канал "Серый Cardinal".

Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест, который он проходил после игры квалификации Лиги конференций-2021/22 против "Жилины". Валиуллина дисквалифицировали на два года.

В интервью Vesti.kz игрок утверждал, что с ним уже связывался его бывший клуб "Тобол" на предмет возможного возвращения.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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