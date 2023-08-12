Бывший футболист "Тобола" намерен вернуться в сборную Казахстана после дисквалификации

Казахстанский защитник Руслан Валиуллин в ближайшее время вернется в профессиональный футбол после дисквалификации за применение допинга. Игрок рассказал, каковы его карьерные планы.
"Если будет возможно, хочу начать играть уже до конца сезона. Сейчас выясняю этот момент. Физически я пока не готов. Нужно 2-3 недели, чтобы набрать форму. В остальном уже игровая практика нужна. Пока сам не знаю где я буду. Что касается полноценных сборов в командой, то это уже зимой. Думаю, здесь проблем не будет. Кроме того, хочу вернуться в национальную сборную Казахстана! Ведь только начал вызываться...", - цитирует Валиуллина телеграм-канал "Серый Cardinal".
Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест, который он проходил после игры квалификации Лиги конференций-2021/22 против "Жилины". Валиуллина дисквалифицировали на два года.
В интервью Vesti.kz игрок утверждал, что с ним уже связывался его бывший клуб "Тобол" на предмет возможного возвращения.
Загрузка матч-центра...
Реклама