"Тобол" провел переговоры с игроком сборной Казахстана

Уже в сентябре в профессиональный футбол после завершения срока дисквалификации за применение допинга вернется один из самых ярких фланговых защитников Казахстана Руслан Валиуллин. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок рассказал о своих эмоциях перед возвращением и потенциальном клубе, где он может возобновить карьеру.

"Громких слов не хочется говорить, но буду усердно работать, чтобы не просто вернуться на свой уровень, а стать еще лучше. Очень соскучился по футболу и рад что это время заканчивается, наконец смогу вернуться в прежнее русло. В сентябре я уже официально могу играть. По поводу будущей команды пока ничего не могу сказать. "Тобол"? Да, из клуба связывались со мной", - заявил Валиуллин.

Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест, который он проходил после игры квалификации Лиги конференций-2021/22 "Тобол" - "Жилина". Валиуллина дисквалифицировали на два года.

Ранее Валиуллин выступал за такие клубы как "Акжайык", "Актобе" и "Тобол". Также в его активе четыре матча за сборную Казахстана и два забитых мяча.

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