Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге

Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге
©КФФ

 

- Ты не играл за сборную два года.

- Да!

- Сейчас ты вернулся и за эти два года сборная разнесла всех в Лиге наций без тебя. Какие главные изменения в национальной команде страны за это время?

- Ну думаю много, что изменилось, когда я начинал это был 2012 год. А сейчас там никого нет из этого года, только остался Асха (Асхат Тагыберген), Абзал (Абзал Бейсебеков), Сергей Малый был кажется . А сейчас все молодые игроки, хороший результат дают. Каждый год просто сборная прогрессирует.

- Ты говорил, что когда-нибудь вся правда в истории про допинг всплывет. Расскажи людям, которые, возможно упустили эту ситуацию, не знали про твой бан на два года в деталях. Что все-таки произошло у тебя, тем допинг тестом. И кто, в чем виноват?

- Игра Азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Садда" была в Катаре. Команду тогда тренировал Хави. После игры нас забрали на допинг-тест. Да, вот так и произошло сейчас шесть человек до сих пор они не играют.

- Ты сам принимал этот допинг?

- Нет конечно.

- Что ты делал эти два года, как ты держал форму?

- С друзьями два раза в неделю играли пять на пять. В первые три месяца было очень тяжело. Спасибо семье, родителям, друзьям за то, что они поддерживали друзья. Два года быстро прошли.

- Когда ты вышел со Словенией тебе очень круто аплодировал весь стадион. Но когда проиграли эту встречу, многие в соцсетях оставляли о тебе негативные комментарии. Самая жесткая критика, которую ты слышал свой адрес за эти два года?

- Много, что было много. Говорили про допинг. Я рад, что вернулся в сборную. Я хочу помочь. Когда побеждаешь всегда все хорошо, но когда проигрываешь - кто плохие, только футболисты.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:09
Сборные
©КФФ Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге
Сегодня , 21:00
Сборные
©КФФ Капитан сборной Казахстана раскрыл секрет успешной игры команды
11 мая, 14:35
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана нашли замену Бауыржану Исламхану
11 мая, 07:53
Сборные
©instagram.com/samorodov_10_ 20-летний нападающий сборной Казахстана сделал предложение руки и сердца
10 мая, 16:47
Сборные
©КФФ Возвращение Астанова и Касыма? Кто освежит состав сборной Казахстана
9 мая, 13:10
Сборные
©UEFA Алибек Касым близок к вызову в сборную Казахстана
5 мая, 20:13
Сборные
©КФФ Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип стал отцом
2 мая, 18:20
Сборные
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
2 мая, 10:25
Сборные
©instagram.com/portugal/ В сборной Португалии определились с будущим Криштиану Роналду
2 мая, 10:08
Сборные
©twitter.com/MrAncelotti "Я уже сказал". Карло Анчелотти сделал заявление о работе в сборной Бразилии
29 апреля, 10:31
Сборные
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
28 апреля, 20:31
Сборные
©КФФ "Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"
27 апреля, 19:31
Сборные
© Яркий дебют Зайнутдинова и Сейдахмета за сборную Казахстана: забили по голу Венгрии и принесли победу. Как это было?
27 апреля, 09:03
Сборные
©ФК "Актобе" Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?
26 апреля, 21:31
Сборные
©КФФ Где сейчас игроки сборной Казахстана, разгромившие Шотландию - 3:0? Один уже завершил карьеру
24 апреля, 14:25
Сборные
©Photonews Экс-тренер сборной Казахстана Бернд Шторк сообщил о своей отставке
18 апреля, 14:38
Сборные
©AS Roma Моуринью вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
17 апреля, 19:10
Сборные
©twitter.com/TeamMessi Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"
14 апреля, 23:02
Сборные
©КФФ Магомед Адиев ответил на троллинг болельщика
14 апреля, 22:13
Сборные
©championat.com Тренер сборной Казахстана высказался о чеченцах и казахах
14 апреля, 17:05
Сборные
©КФФ Адиев рассказал правду о состоянии поля на "Астана Арене"
14 апреля, 16:50
Сборные
©Vesti.kz/Турар Казангапов Тренер сборной Казахстана по футболу назвал свою главную мечту
14 апреля, 15:59
Сборные
©КФФ Кто лучший: Роналду или Месси? Ответ Магомеда Адиева
14 апреля, 14:43
Сборные
©КФФ "Должен нести ответственность". Адиев озвучил условия защитнику "Актобе"
14 апреля, 09:39
Сборные
©КФФ Магомед Адиев дал громкое обещание болельщикам сборной Казахстана
13 апреля, 23:53
Сборные
©КФФ Магомед Адиев ответил на предложение возглавить "Кайрат"
13 апреля, 18:29
Сборные
©КФФ Есть вопросы к главному тренеру сборной Казахстана по футболу? Не упусти свой шанс
12 апреля, 21:39
Сборные
©КФФ "Еще такого не было". Зайнутдинов сделал заявление об историческом камбэке сборной Казахстана
12 апреля, 20:11
Сборные
©instagram.com/thiago_kosloski/ "Всегда болею за Казахстан". Интервью с тренером сборной Бразилии о казахстанском футболе и талантах "Оле Бразил"
11 апреля, 21:59
Сборные
©instagram.com/muzdi Казахстанская боксерша жестко ответила Куату Хамитову за критику футболистов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus