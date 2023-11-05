"Я был удивлен". Валиуллин - о возвращении в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации

Защитник костанайского "Тобола" Руслан Валиуллин в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о персональной значимости победы в Кубке Казахстана и попаданию в расширенный состав национальной сборной Казахстана. 29-летний футболист не ожидал увидеть себя в списке Магомеда Адиева.

Накануне футболистам "Тобола" удалось минимально обыграть "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана (1:0). Как оказалось, этот титул был единственным, который ранее не выигрывал Валиуллин.

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- Руслан, поздравляю с победой в Кубке Казахстана! Для "Тобола" это была последняя возможность попасть в еврокубки следующего сезона, и этого удалось добиться. Какие у вас эмоции от этого триумфа?

- Естественно, я очень рад, прежде всего за ребят, потому что они дошли до финала, сделали очень большую работу. Изначально, когда я приходил в команду, у меня стояла цель обязательно выиграть в этом финале, потому что это единственный титул, который я не выигрывал в Казахстане. Поэтому я очень благодарен тренерскому штабу, что они доверились мне, дали мне игровое время показать себя. Я очень рад, что помог команде. Очень большая мотивация была.

- Не могу не спросить про расширенный состав сборной Казахстана на предстоящие матчи, в который вы попали. Вас не было на поле два года, и сейчас, спустя непродолжительное время после возвращение, вы получаете такое доверие от тренерского штаба национальной команды. Что чувствуете?

- Честно, я был удивлен, когда увидел свое имя в этом списке. Это, конечно же, меня очень сильно мотивирует, потому что мне дали шанс и я намерен им воспользоваться. Буду очень много работать, чтобы оправдать их доверие. Мусаевичу очень благодарен. Буду работать не покладая рук. Хочу, конечно же, попасть в окончательный список сборной.

Напомним, что осенью 2021 года Валиуллин получил двухлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы. В тот период он являлся ключевым футболистом "Тобола" и сборной Казахстана. В сентябре этого года Руслан вернулся на поле, вновь подписав контракт с костанайским клубом. В концовке сезона защитник провел четыре матча за команду во всех турнирах. В триумфальном финале он заменил Романа Асранкулова на 77-й минуте встречи.

Уроженец Уральска провел четыре матча за сборную Казахстана (все - в 2021 году). В них он отметился двумя голами, оформив дубль в ворота сборной Украины (2:2).

Отметим, что 17 и 20 ноября сборная Казахстана проведет решающие матчи квалификации Евро-2024. Национальная команда дома сыграет с Сан-Марино, а затем отправится на выезд в Словению. Окончательный список сборной будет оглашен позже.

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