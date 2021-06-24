Будущие звезды "Барыса", или на кого в клубе обязаны сделать ставку в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" может заиграть в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) некоторых молодых игроков из своей системы. Первые кандидаты - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичной команде нужны молодые исполнители, которые через пару сезонов смогут обновлять свои рекорды результативности. Причем во всех линиях.

1. Валерий Орехов

"Барыс" поставил точку в деле с контрактом 21-летнего защитника: Орехов "оказался" в Финляндии, но затем клуб объявил о новом соглашении с казахстанцем. Можно предположить, что молодой игрок будет бороться за место в топ-6 в обороне, а также получит возможность выходить при розыгрыше большинства.

2. Никита Бояркин

22-летний вратарь, ставший открытием чемпионата мира, должен дебютировать в КХЛ. Сложно оценить реальные шансы хоккеиста закрепиться на новом уровне, ведь мы видели его только на одном серьезном турнире. Бояркин выглядел уверенно, но в новой лиге должен быть еще сильнее.

3. Давид Муратов

192 сантиметра - рост 20-летнего защитника. Он просто обязан появиться в первой команде системы столичного клуба, поскольку только у двух-трех исполнителей есть стабильное место в составе. С остальными можно посостязаться. Возможно, что Муратов уже готов к этому.

4. Диас Гусейнов

Перспективный форвард. 20-летний лидер "Снежных Барсов" может оказаться в заявке "Барыса", и это не должно удивлять. Возможно, что ему сложно дается переход из молодежного хоккея во взрослый, но раскрыться он вполне способен. Не исключено, что уже в этом сезоне.

5. Станислав Александров

Еще один интересный игрок линии атаки. Был на виду в командах всех возрастов, а в 19 лет может сыграть за "Барыс". Как и у Гусейнова, идет работа над адаптацией в мужском хоккее, но форвард с перспективами. Если в клубе правильно подведут его к составу, может стать заметной фигурой.

Есть и другие игроки. Например, Максим Мусоров или Батырлан Муратов, но конкуренции в атаке повыше, чем в других линиях. Надеемся, что все кандидаты смогут показать свои возможности.

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Напомним, ранее в "Барысе" были выявлены вакантные позиции, которые нужно укрепить в межсезонье. Три вратаря также будут конкурировать за позицию первого номера в команде.

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