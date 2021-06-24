"Барыс" прояснил ситуацию с уходом защитника сборной Казахстана. Игрока уже представил финский клуб

ХК "Барыс" прояснил ситуацию вокруг ухода защитника сборной Казахстана по хоккею Валерия Орехова.

22 июня финский клуб ХПК официально объявил о переходе и даже представил игрока. Сообщалось, что 21-летний игрок подписал соглашение на один год.

Позже "Барыс" подтвердил, что Орехов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. Однако накануне столичный клуб удалил информацию об уходе своего игрока.

"В СМИ появилась информация о переходе защитника Валерия Орехова в финский клуб ХПК, однако она является преждевременной. Ситуацию разъясняет агент игрока Игорь Парашкин:

- Факт переговоров был, и финская сторона была очень заинтересована в заключении контракта. Также мы вели переговоры о продлении соглашения с "Барысом". После долгих размышлений Валерий решил принять предложение родного клуба и остаться в "Барысе". Сейчас мы работаем над этим. При благоприятном исходе официальная информация о контракте появится после завершения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Орехов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал десять (2+8) очков, в одной игре плей-офф отметился результативной передачей. Также он выступал за "Номад", в составе которого провел 21 игру и записал в актив 15 (7+8) очков.

На чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, прошедшем в Риге, хоккеист сыграл в трех встречах, но набранными очками не отметился.

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