|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
40
|
0+3
|
8
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
8
|
0+1
|
6
|2 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
|
4
|5 (5)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
56
|
0+1
|
24
|15 (17)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Барыс (юн)
|
3
|
0+2
|
4
|1 (10)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
2
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
|
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
40
|
1+3
|
39
|13 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Барыс-Жас (юн)
|
9
|
0+2
|
|4 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Торпедо УК
|
3
|
|
2
|2 (4)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
|Торпедо (мол) УК
|
2
|
2+2
|
|1 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
15
|
|
4
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
15
|
0+1
|
2
|8 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Торпедо (мол) УК
|
12
|
0+11
|
10
|3 (12)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Торпедо УК
|
3
|
|
4
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Торпедо УК
|
36
|
1+4
|
22
|11 (12)