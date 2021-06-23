Нужны новые легионеры, или как изменился состав "Барыса" в межсезонье КХЛ

ХК "Барыс" существенно обновил состав, но столичная команда перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должна подписать двух-трех защитников и нескольких нападающих для полного комплекта. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Только вратарская линия выглядит полностью оформленной - в трио к Ортио приглашены два голкипера сборной Казахстана. Есть в составе шесть защитников и десять форвардов. Еще два игрока линии атаки находятся в пограничном состоянии.

Предположим, что в ближайшие две-три недели состав столичного клуба пополнят игроки сборной Казахстана, а также несколько легионеров. После приезда Бояркина и Шутова возможен любой вариант к подписанию. "Барысу" нужны точечные усиления.

Обновленный состав "Барыса"

Вратари

- Хенрик Карлссон (ушел)

- Йони Ортио (контракт)

- Сергей Кудрявцев (ушел)

- Денис Каратаев (ушел)

- Никита Бояркин (контракт)

- Андрей Шутов (контракт)

Защитники

- Даррен Диц (контракт)



- Алексей Маклюков (ушел - "Металлург")



- Джесси Блэкер (ушел - "Автомобилист")



- Диллон Хетерингтон (ушел)



- Егор Шалапов (контракт)



- Валерий Орехов (ушел - финский ХПК)



- Алекс Линтуниеми (ушел)



- Виктор Сведберг (ушел - ЦСКА)

- Леонид Метальников (ушел)

- Никита Клещенко (ушел)

- Олле Альсинг (контракт)

- Эрик Мартинссон (контракт)

- Самат Данияр (контракт)

Нападающие

- Якоб Лилья (контракт)



- Никита Михайлис (контракт)



- Роман Старченко (контракт)



- Линус Виделль (ушел - шведский "Юргорден")



- Кертис Волк (контракт)



- Антон Сагадеев (ушел - "Локомотив")



- Мэтт Фрэттин (контракт)



- Дмитрий Шевченко (ушел - "Авангард")



- Егор Петухов (контракт)



- Павел Акользин (ушел - "Металлург")



- Фил Варон (ушел)



- Кирилл Панюков (ушел - "Ак Барс")



- Аркадий Шестаков (контракт)



- Алихан Асетов (контракт)



- Дмитрий Гурков (ОСА - не принял предложение)



- Максим Мусоров (ОСА - не принял предложение)



- Захар Пархоменко (контракт)

- Коди Куник (контракт)

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Напомним, ранее из "Барыса" ушел защитник Валерий Орехов, а до этого было официально объявлено о контрактах с двумя голкиперами национальной сборной.

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