Нужны новые легионеры, или как изменился состав "Барыса" в межсезонье КХЛ

ХК "Барыс" существенно обновил состав, но столичная команда перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должна подписать двух-трех защитников и нескольких нападающих для полного комплекта. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Только вратарская линия выглядит полностью оформленной - в трио к Ортио приглашены два голкипера сборной Казахстана. Есть в составе шесть защитников и десять форвардов. Еще два игрока линии атаки находятся в пограничном состоянии.
Предположим, что в ближайшие две-три недели состав столичного клуба пополнят игроки сборной Казахстана, а также несколько легионеров. После приезда Бояркина и Шутова возможен любой вариант к подписанию. "Барысу" нужны точечные усиления.
Обновленный состав "Барыса"
Вратари
- Хенрик Карлссон (ушел)
- Йони Ортио (контракт)
- Сергей Кудрявцев (ушел)
- Денис Каратаев (ушел)
- Никита Бояркин (контракт)
- Андрей Шутов (контракт)
Защитники
- Даррен Диц (контракт)
- Алексей Маклюков (ушел - "Металлург")
- Джесси Блэкер (ушел - "Автомобилист")
- Диллон Хетерингтон (ушел)
- Егор Шалапов (контракт)
- Валерий Орехов (ушел - финский ХПК)
- Алекс Линтуниеми (ушел)
- Виктор Сведберг (ушел - ЦСКА)
- Леонид Метальников (ушел)
- Никита Клещенко (ушел)
- Олле Альсинг (контракт)
- Эрик Мартинссон (контракт)
- Самат Данияр (контракт)
Нападающие
- Якоб Лилья (контракт)
- Никита Михайлис (контракт)
- Роман Старченко (контракт)
- Линус Виделль (ушел - шведский "Юргорден")
- Кертис Волк (контракт)
- Антон Сагадеев (ушел - "Локомотив")
- Мэтт Фрэттин (контракт)
- Дмитрий Шевченко (ушел - "Авангард")
- Егор Петухов (контракт)
- Павел Акользин (ушел - "Металлург")
- Фил Варон (ушел)
- Кирилл Панюков (ушел - "Ак Барс")
- Аркадий Шестаков (контракт)
- Алихан Асетов (контракт)
- Дмитрий Гурков (ОСА - не принял предложение)
- Максим Мусоров (ОСА - не принял предложение)
- Захар Пархоменко (контракт)
- Коди Куник (контракт)
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Напомним, ранее из "Барыса" ушел защитник Валерий Орехов, а до этого было официально объявлено о контрактах с двумя голкиперами национальной сборной.
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