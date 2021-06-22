Раскачиваться некогда, или как в "Барысе" должны подстегнуть бомбардира из Канады

Канадский форвард Мэтт Фрэттин в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен стать лучшим бомбардиром "Барыса", но максимального прогресса он сможет добиться только при сильной конкуренции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Пару сезонов назад Фрэттин набрал 50 (26+24) очков, получив авансом статус одного из ярких исполнителей Лиги. Два следующих турнира вышли скромнее: сначала закрепился в "Ак Барсе", а затем был средний результат после возвращения в "Барыс". Новый контракт со столичным клубом - шанс еще раз заявить о себе.

Почему? В турнире с полсотней очков Фрэттин конкурировал с одноклубником - Андре Петерссоном (26+24) из Швеции. Рядом финишировали Даррен Диц (18+39), Брэндон Боченски (19+28), Патрис Кормье (19+25), Роман Старченко (19+22) и Никита Михайлис (18+23).

В такой компании нужно было выделяться и Фрэттин с этим справился. В прошлом сезоне канадец отыграл спокойнее, ограничившись всего 30 (12+18) баллами. Шесть игроков опередили форварда, который должен был стать первым бомбардиром команды. Первым был Диц (19+23), а вторым - Линус Виделль (10+31).

В новом чемпионате реанимировать результаты Фрэттину поможет канадский разыгрывающий Коди Куник. В конкурентах прежние лица - Диц, Старченко и Михайлис. Может навязать борьбу и Якоб Лилья (21+15), который в дебютном турнире забил более 20 шайб.

Не исключаем, что в "Барыс" подберут еще одного голеадора, чтобы встряхнуть команду. Прямо сейчас казахстанская команда не выглядит явным претендентом на плей-офф, а с двумя полноценными атакующими тройками шансы подрастут. Фрэттину нужен стимул, а "Барысу" - результат. Взаимовыгодное сотрудничество.

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Напомним, ранее "Барыс" расстался с еще четырьмя игроками, а затем подписал двух голкиперов сборной Казахстана.

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