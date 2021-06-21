Его как-будто украли, или как "Барыс" провалил подписание главного новичка для КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" официально объявил о подписании голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина, до последнего скрывая информацию о заключенном контракте, но был "подставлен" Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

О возможном переходе 22-летнего казахстанца в столичный клуб заговорили после ярких стартовых игр чемпионата мира в Латвии. В "Барысе" образовалась вакансия второго вратаря после ухода Хенрика Карлссона, но у Бояркина были обязательства перед карагандинской "Сарыаркой".

Сам хоккеист не исключал, что может оказаться в составе казахстанского участника КХЛ, но говорил это с пониманием, что его будущее в руках первых руководителей клубов. Возможно, он хотел бы рассказать подробности, но был предельно сдержан и корректен.

И вот он в "Барысе". Лига опередила клуб, выдав информацию о соглашении с игроком как состоявшийся факт. "Барыс" отреагировал с опозданием. Получилось некрасиво - самый ожидаемый трансфер сезона был подан несогласованно. Сложилось впечатление, что "Барыс" не был готов обнародовать информацию.

Или хотел ее скрывать до последнего. А в КХЛ об этом не знали. Так или иначе "Барыс" смазал красивую историю. Бояркин ведь может стать лидером столичного клуба, а "Барыс" получил перспективного голкипера с опытом игры за национальную сборную. Все в выигрыше.

Только все выглядит так, что "Барыс" игрока выкрал. Или клуб был так нерасторопен, что успел объявить Лиге о подписании контракта до заключения самого соглашения. Больше десяти лет в КХЛ, а промахи прежние.

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Напомним, помимо Бояркина, столичный клуб может подписать еще одного игрока из сборной Казахстана. Из "Барыса" ушли еще четыре хоккеиста, а ведь могли претендовать на место в основном составе.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️ (1)

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