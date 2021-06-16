Станет настоящей находкой, или как в "Барысе" может раскрыться новая звезда для КХЛ

Защитник сборной Казахстана Иван Степаненко может решить несколько проблем "Барыса", если в столичном клубе смогут подписать хоккеиста для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний хоккеист отлично проявил себя на чемпионате мира в Латвии, отметившись не только серией силовых приемов, но и уверенными игровыми действиями. Последние сезоны он проводил в "Бейбарысе", но после игр за национальную сборную всерьез заговорили о переходе в КХЛ.

Почему? Во-первых, "Барыс" расстался с некоторыми защитниками и испытывает проблемы с комплектацией состава, а Степаненко показал, что он потенциальный игрок топ-6 в столичном клубе. Агрессивный хоккеист, способный быть еще и полезным на льду, это находка для "Барыса".

Во-вторых, капитан Даррен Диц "потерял" напарника, ведь Алексей Маклюков нашел себе новую команду. Возможно, что дебютант не сразу заиграет в этой роли, но при определенной работе может оказаться в дуэте с лидером. Конкурентов практически нет.

Еще неизвестен уровень шведских легионеров Олле Альсинга и Эрика Мартинссона, но оба ведь могут и провалиться. Из других вариантов только у Валерия Орехова есть опыт выступления в ведущем защитном дуэте. Поэтому у Степаненко могут быть шансы на взлет, если переберется в "Барыс".

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Добавим, что можно "Барысу" подобрать еще одного опытного легионера в атаку. Рассматриваются и еще два кандидата во вратарскую линию. Ведется также работа по подбору главного тренера.

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