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"Барыс" заинтересовался двумя голкиперами сборной Казахстана. Оба играли на ЧМ-2021

В прошлом сезоне один из них стал чемпионом страны.

"Барыс" заинтересовался двумя голкиперами сборной Казахстана. Оба играли на ЧМ-2021
Фото: Ольга Бугаева. КФХ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" договорился с "Торпедо" о переходе вратаря сборной Казахстана Андрея Шутова. Об этом сообщает Шайба.kz.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 22 матча, также на его счету четыре игры в плей-офф. На чемпионате мира в Риге он защищал ворота сборной Казахстана во встрече против Канады, отметившись эффектными сэйвами.

Также "Барыс" начал проявлять интерес к другому вратарю сборной Казахстана Никите Бояркину. На данный момент у игрока действует контракт с карагандинской "Сарыаркой", рассчитанный до 2023 года.

На чемпионате мира в Риге 22-летний воспитанник Караганды сыграл шесть матчей, коэффициент надежности - 2.27, процент отраженных бросков - 92.9. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны в составе карагандинской "Сарыарки".

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо УК ХК

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