Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Проще оставить Михайлиса, или как в "Барысе" могут решить проблему с главным тренером

Есть явный фаворит в гонке.

Проще оставить Михайлиса, или как в "Барысе" могут решить проблему с главным тренером
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Казахстанский специалист Юрий Михайлис выглядит фаворитом среди кандидатов на позицию главного тренера в "Барысе", но остается возможность, что в столичную команду придет новый наставник перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Варианты - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" неспешно выстраивает трансферную политику, подписав очередного легионера. Проглядываются контуры новой команды, а кто возглавит ее, пока не ясно. С вероятностью 75-80 процентов останется казахстанец Михайлис, ведь он вывел "Барыс" в плей-офф, а это значит, с задачей на сезон справился.

Единственный минус - игра столичной команды не всегда выглядела привлекательно. Тренеру-дебютанту в некоторых моментах не хватало смелости, чтобы сыграть агрессивнее. Из-за этого "Барыс" упустил некоторые матчи, а в плей-офф выглядел неубедительно.

Кого еще можем увидеть в "Барысе"? Исключаем, что рассматривается кандидат из Канады или США. Во-первых, это дороже. Во-вторых, даже в более благополучные времена не приглашали тренеров из других стран. Остаются специалисты из Европы или России. Например, вице-чемпион мира Кари Ялонен из Финляндии свободен.

Есть и другие кандидаты, но нужно ли так рисковать? Опять же - все упирается в финансы. Присутствуют ли они? Если даже найдутся, то на потенциальный приход тренера из России или Беларуси мы оставим процентов десять. Примерно столько же на кандидата из любой другой европейской страны.

Поэтому примерно через месяц или меньший срок мы узнаем, что Михайлис подписал новый контракт с "Барысом" и начнет подготовку к сезону. Казахстанский клуб вряд ли будет претендовать на Кубок Гагарина, но на топ-8 в конференции будет нацелен. А с этим можно справиться и без тренера-легионера. Но если задача серьезнее, то нужен и специалист посильнее и опытнее.

Канадский легионер для "Барыса", который должен снова потащить казахстанский клуб в КХЛ

Напомним, казахстанский клуб объявил о контракте с еще одним легионером - форвардом Мэттом Фрэттином. 33-летний канадец должен стать лидером команды.

Звездный форвард "забил" на сборную Казахстана, а "Барыс" снова повторяет свои ошибки в КХЛ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Канада США Беларусь Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:06
Хоккей

Проще оставить Михайлиса, или как в "Барысе" могут решить проблему с главным тренером
Сегодня
21:22
Хоккей

Звездный форвард "забил" на сборную Казахстана, а "Барыс" снова повторяет свои ошибки в КХЛ
Сегодня
20:25
Хоккей

Канадский легионер для "Барыса", который должен снова потащить казахстанский клуб в КХЛ
Сегодня
16:42
Хоккей

"Барыс" объявил о продлении контракта с канадским форвардом
Вчера
12:37
Хоккей

Вице-чемпион мира из Финляндии, или кто мог бы возглавить "Барыс" в КХЛ
12 июня
15:54
Хоккей

"Барыс" нашел замену сбежавшему из сборной Казахстана вратарю
11 июня
20:49
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из "Барыса"
11 июня
18:04
Хоккей

В немецком клубе оценили трансфер Найджела Доуса
11 июня
16:30
Хоккей

Доус дал первый комментарий после перехода в новый клуб
11 июня
15:48
Хоккей

Найджел Доус выбрал новый клуб после ухода из "Ак Барса"
11 июня
09:23
Хоккей

Экс-вратарь "Барыса" нашел новый клуб
9 июня
22:26
Хоккей

Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ
9 июня
17:19
Хоккей

"Принял решение легко". Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из "Барыса" в ЦСКА
9 июня
16:34
Хоккей

У "Барыса" - проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ
9 июня
09:23
Хоккей

"Барыс" узнал об изменениях в новом сезоне КХЛ
8 июня
17:56
Хоккей

"Оказался хитрым хоккеистом с ушлым агентом". Эксперт - о переходе игрока сборной Казахстана из "Барыса" в ЦСКА
8 июня
16:25
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в ЦСКА
8 июня
07:49
Хоккей

Защитник "Барыса" из сборной Казахстана продолжит карьеру в "Адмирале"
7 июня
22:19
Хоккей

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?
7 июня
21:13
Хоккей

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ
7 июня
18:06
Хоккей

"Барыс" объявил об уходе натурализованного защитника сборной Казахстана в ЦСКА
5 июня
21:07
Хоккей

Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыса" и сборной Казахстана
4 июня
22:03
Хоккей

Бомбардир из Канады остается, или кто может начать новый сезон в "Барысе"
4 июня
15:16
Хоккей

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ
3 июня
22:55
Хоккей

"Со стороны виднее". Игрок сборной Казахстана - о "Барысе", матче с Норвегией и чемпионате мира
3 июня
21:03
Хоккей

Почему убежал Юрий Михайлис после рекорда на чемпионате мира?
2 июня
22:50
Хоккей

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана прокомментировал переход в "Локомотив"
2 июня
21:47
Хоккей

"Понимали, что являемся андердогами". Большое интервью Блэкера - о причинах ухода из "Барыса", советах Доуса и чемпионате мира
2 июня
18:31
Хоккей

Погрязли в долгах. В России призвали не допускать "Барыс" до чемпионата КХЛ
2 июня
07:19
Хоккей

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика