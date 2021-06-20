"Барыс" объявил об уходе четырех хоккеистов

"Барыс" на своем официальном сайте объявил об уходе четырех хоккеистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Четыре игрока из системы "Барыса" продолжат карьеру в других клубах. По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарем Денисом Каратаевым. Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения", - говорится в сообщении.
Ранее "Барыс" объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Никитой Бояркиным.
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