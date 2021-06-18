Прикупим еще легионеров, или как будет выглядеть "Барыс" в атаке в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" практически завершил комплектование в линии нападения. Предположим, что будут подписаны еще пара легионеров и несколько игроков сборной Казахстана. Версия обновленного состава - в материале корреспондента Vesti.kz.

В межсезонье "Барыс" потерял некоторых силовых форвардов и стал выглядеть не так мощно, как в последних сезонах. С другой стороны, уход игроков основного состава дает шанс резервистам проявить себя. Например, молодому центрфорварду Саяну Данияру, который даже успел съездить с национальной сборной на чемпионат мира в Ригу.

Есть еще пара хоккеистов, чье появление не должно удивлять. Во-первых, это Кирилл Савицкий, смотревшийся неплохо на мировом турнире, где отметился голевой передачей. Во-вторых, Артем Лихотников, забивший два гола Италии. До контрактов пока дело не дошло, но оба подошли бы "Барысу", поскольку в команде есть определенный дефицит исполнителей их плана.

В остальном все более-менее предсказуемо. Только приход новых легионеров может повлиять на ситуацию и подвинуть Якоба Лилью с Романом Старченко по ротации. Места других исполнителей выглядят стабильнее - лишь серьезные травмы или откровенно провальная игра выведет их из состава. У "Барыса" не так много вариантов для замен в тройках.

"Барыс"-2021/2022

Первая тройка

Мэтт Фрэттин - Коди Куник - Якоб Лилья

Вторая тройка

Никита Михайлис - Кертис Волк - Роман Старченко

Третья тройка

Кирилл Савицкий - Аркадий Шестаков - Егор Петухов

Четвертая тройка

Саян Данияр - Дмитрий Гурков - Алихан Асетов

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