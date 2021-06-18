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Юрий Михайлис должен остаться в "Барысе"? Болельщики определили его судьбу

Учтен и чемпионат мира в Риге.

Юрий Михайлис должен остаться в "Барысе"? Болельщики определили его судьбу
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Читатели Vesti.kz "предлагают" оставить Юрия Михайлиса в роли главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана. Скорее всего, на доверии сказалось выступление на ЧМ в Риге, где национальная команда едва не пробилась в плей-офф турнира.

Казахстанский специалист принял клубную команду примерно год назад, выполнив поставленную задачу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): уверенно вышел в плей-офф с шестого места на "Востоке", но дальше первого круга не пробился. "Барыс" проиграл "Металлургу" в шести матчах.

Был близок Михайлис к сенсации на чемпионате мира. После побед над Латвией, Финляндией, Германией и Италией казахстанцы с десятью очками претендовали на выход в четвертьфинал турнира, но пропустили вперед по дополнительным показателям будущих золотых медалистов из Канады.

Свыше 70 процентов респондентов высказались за то, чтобы казахстанский тренер-дебютант сохранил свои позиции. Оставшиеся выступили за отставку Михайлиса и его штаба.

Похоже на серьезный промах, или почему вратарям сборной Казахстана не стоит переходить в "Барыс"

Напомним, контракт с "Барысом" у Юрия Михайлиса истек еще в конце апреля, а новый сезон казахстанский участник КХЛ может начать с другим главным тренером. Параллельно ведется работа по подбору игроков: "Барыс" может подписать двух молодых вратарей из сборной Казахстана

Есть еще группа хоккеистов, у которых действующие контракты с клубом, но в 2022 году они завершаются - эти исполнители способны выстрелить. Также о своем будущем в "Барысе" высказался капитан Даррен Диц.

Гонка за новым контрактом, или кто в "Барысе" должен разрывать в новом сезоне КХЛ

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Метки:
Михайлис Юрий ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею КХЛ Барыс в КХЛ Металлург

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