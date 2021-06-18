Юрий Михайлис должен остаться в "Барысе"? Болельщики определили его судьбу

Читатели Vesti.kz "предлагают" оставить Юрия Михайлиса в роли главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана. Скорее всего, на доверии сказалось выступление на ЧМ в Риге, где национальная команда едва не пробилась в плей-офф турнира.

Казахстанский специалист принял клубную команду примерно год назад, выполнив поставленную задачу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): уверенно вышел в плей-офф с шестого места на "Востоке", но дальше первого круга не пробился. "Барыс" проиграл "Металлургу" в шести матчах.

Был близок Михайлис к сенсации на чемпионате мира. После побед над Латвией, Финляндией, Германией и Италией казахстанцы с десятью очками претендовали на выход в четвертьфинал турнира, но пропустили вперед по дополнительным показателям будущих золотых медалистов из Канады.

Свыше 70 процентов респондентов высказались за то, чтобы казахстанский тренер-дебютант сохранил свои позиции. Оставшиеся выступили за отставку Михайлиса и его штаба.

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Напомним, контракт с "Барысом" у Юрия Михайлиса истек еще в конце апреля, а новый сезон казахстанский участник КХЛ может начать с другим главным тренером. Параллельно ведется работа по подбору игроков: "Барыс" может подписать двух молодых вратарей из сборной Казахстана

Есть еще группа хоккеистов, у которых действующие контракты с клубом, но в 2022 году они завершаются - эти исполнители способны выстрелить. Также о своем будущем в "Барысе" высказался капитан Даррен Диц.

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