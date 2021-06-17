Похоже на серьезный промах, или почему вратарям сборной Казахстана не стоит переходить в "Барыс"

ХК "Барыс" отправился в гонку за вратарями сборной Казахстана, которые уверенно выступили на чемпионате мира, но вряд ли их сотрудничество пойдет на пользу молодым игрокам. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Никиту Бояркина с Андреем Шутовым начали "сватать" в "Барыс" еще во время мирового турнира, забыв, что в казахстанской команде с доверием к молодым игрокам есть определенные сложности. Особенно к вратарям. Сомневаемся, что кто-то из новобранцев в первом же сезоне получит серьезное игровое время.

Почему? В межсезонье клуб покинул Сергей Кудрявцев, которого несколько лет подводили к основе. За четыре сезона в КХЛ он провел только 25 игр: лишь в дебютном чемпионате отыграл 18 встреч, а затем получал по одному-два матча. Вряд ли два новых казахстанца изменят ситуацию и выбьют себе больше игр.

Первым номером будет легионер. В нашем случае - Йони Ортио. Возможно, что пригласят второго иностранца, как было в последних сезонах. Если же реально сменщиком станет кто-то из дуэта Бояркин - Шутов, то как распределят время? А откуда возьмется прогресс, если не играешь?

Если есть интерес к молодым казахстанцам, правильнее было бы пригласить кого-то одного из них. Кто бы ни стал новым тренером в "Барысе", от него будут ждать положительного результата, а это - ставка на легионеров. Для работы на перспективу вариантов практически нет.

Если нужна замена для Ортио - в составе не пожилой Денис Каратаев. У него контракт с "Барысом", и он бы тоже, наверное, хотел играть в КХЛ больше. Таким образом, у столичного клуба нет возможности для маневра с вратарями, хоть он и желает подписать неопытных казахстанцев.

Во-первых, это маловероятно. Ни те, ни другие к такому сотрудничеству с обоюдной пользой не готовы. Во-вторых, приезд обоих участников чемпионата мира нецелесообразен. Да, сезон в КХЛ длинный, но "Барыс" не в том положении, чтобы выпускать вратарей, которые могут не затащить.

Вывод - подписание сразу двух казахстанцев - это ошибка. Если приедет хотя бы один, то играть он будет мало, а ждать роста и прощать промахи никто не будет. Почему? В "Барысе" давно не было казахстанских вратарей в лидерах. Не будет и сейчас. Проще натурализовать и забыть об этой проблеме. А местным талантам остается только страдать.

Три крутых кандидата, способных преобразить игру "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Напомним, на чемпионате мира в Риге сборная Казахстана до последнего матча претендовала на выход в плей-офф турнира, а ее лидерами стали вратари, в которых заинтересован столичный "Барыс. Может в Нур-Султан перебраться и еще один игрок.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️ (1-2)

Станет настоящей находкой, или как в "Барысе" может раскрыться новая звезда для КХЛ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!