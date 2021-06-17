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Гонка за новым контрактом, или кто в "Барысе" должен разрывать в новом сезоне КХЛ

Столичный клуб может не удержать лидеров.

Гонка за новым контрактом, или кто в "Барысе" должен разрывать в новом сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Несколько лидеров казахстанского клуба "Барыс" должны провести разрывной сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведь обязаны наработать на новые контракты. Об игроках, которые могут покинуть столичный клуб, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Мы выбрали пять исполнителей, которые могли привлечь внимание соперников по турниру. Некоторые из них были близки к уходу из "Барыса", а следующий сезон может стать для них последним в казахстанском клубе.

1. Даррен Диц

27-летняя звезда столичного клуба - один из самых дорогих игроков лиги. Сам хоккеист не против еще задержаться в Нур-Султане, но сможет ли клуб удовлетворить финансовые потребности защитника? Предположим, что Диц станет главной потерей "Барыса" в следующем межсезонье.

2. Никита Михайлис

25-летний форвард с каждым сезоном делает шаг вперед в плане результативности, и еще в прошлом году мог оказаться в другом клубе КХЛ. Удержит ли его снова "Барыс"? Как и в ситуации с Дицем, он может оказаться слишком дорогим, хоть его контракт и скромнее, чем у капитана. 

3. Якоб Лилья

Шведский нападающий не впечатлил поразительной техникой, но стал первым клубным снайпером. Даже немного удивительно, что такой 27-летний универсальный хоккеист с возможностью взять на себя черновую работу не заинтересовал конкурентов по лиге. Второй заход может оказаться успешнее.

4. Кертис Волк

Канадский центрфорвард с казахстанским паспортом "почти ушел" уже в этом межсезонье, но "Барыс" смог удержать 28-летнего игрока. В столичной команде у него определенная роль, где он сыгрался в звене с Михайлисом и Лильей. Не исключено, что после очередного результативного сезона уйдут они тоже вместе.

5. Коди Куник

Дебютировать в 31 год в новой лиге - это риск, но канадского легионера приглашают на позицию ведущего центрального форварда. Если он не провалится, то должен раскрыть свой потенциал. А это откроет ему путь в другие клубы КХЛ: Фил Варон прервал серию переходов к конкурентам, а Куник может ее возобновить, если проявит себя.

Станет настоящей находкой, или как в "Барысе" может раскрыться новая звезда для КХЛ

Добавим, что ранее был оценен возможный переход молодых казахстанских вратарей в "Барыс", а приобретение защитника-дебютанта стало бы удачей для столичной дружины. Не исключен приход еще трех опытных легионеров.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита Лилья Якоб

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