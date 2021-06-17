"Я хочу стать таким игроком". Лидер "Барыса" Даррен Диц рассказал о своем будущем в казахстанском клубе

Капитан "Барыса" Даррен Диц объяснил в интервью корреспонденту Vesti.kz, почему он хотел бы остаться в столичном клубе. По словам 27-летнего защитника, он хотел бы добиться такого положения с казахстанской командой, чтобы игроки просились в "Барыс".

Новый сезон в КХЛ станет для Дица пятым в "Барысе": в 235 встречах лидер команды набрал 153 (58+95) очка. Его соглашение рассчитано еще на год.

- Даррен, контракт заканчивается. А что нужно сделать "Барысу", чтобы Даррен Диц остался? Кроме финансовых условий, которые вы будете обговаривать с клубом, что еще нужно обеспечить, чтобы условные "Металлург" или "Ак Барс" не смогли рассчитывать на твое согласие?

- Я понимаю, что это бизнес. И для меня, и для клуба. Есть много нюансов, но я считаю, что Казахстан - это мой первый дом, я бы сказал, ведь большую часть времени я провожу здесь. Рад быть частью этой команды и я хочу ею остаться. У меня нет планов по переезду.

- Все устаивает?

- Конечно. Абсолютно.

- А тогда такой момент. Для каждого спортсмена важны трофеи. Это Кубок Гагарина или победа в регулярном чемпионате. Понимаю, дом, но ведь годы идут, а можно ничего и не выиграть.

- Как я отвечаю на такой вопрос? Есть игроки, которые ищут хорошие команды, чтобы что-то выиграть. А есть великие игроки, которые приходят в команду, становятся ее лидерами и идут к победам. Я хочу стать таким игроком, и чтобы другие хоккеисты хотели приехать к нам в "Барыс", а не искали другие команды. У нас есть отличная раздевалка - за атмосферу здесь я отвечаю. Это мой отдел.

Гонка за новым контрактом, или кто в "Барысе" должен разрывать в новом сезоне КХЛ

Напомним, ранее 27-летний Диц вошел в группу игроков, от которых можно ожидать разрывной игры в новом сезоне из-за истекающего контракта. Проблемами для молодых вратарей сборной Казахстана может обернуться приезд в "Барыс" перед стартом нового сезона в КХЛ.

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