КХЛ объявила о подписании "Барысом" нового игрока

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала новичка казахстанского клуба "Барыс" - в ряды столичной команды добавился голкипер Никита Бояркин, но официального сообщения об этом не было.

"Но есть и хорошие новости. Продлен контракт с Йони Ортио, а в пару к нему подписан Никита Бояркин, ставший одним из открытий недавнего чемпионата мира. Оборона пополнилась добротными шведами Олле Альсингом и Эриком Мартинссоном; атака - канадцем Коди Куником, чьи перспективы (в 31 год), впрочем, пока выглядят достаточно сомнительными, несмотря на то, что в позапрошлом сезоне он был лучшим распасовщиком финской лиги.

Но даже если Куник сыграет на уровне Виделля, он просто количественно не сможет восполнить все потери, так что скаутская работа по линии нападающих наверняка в самом разгаре", - информирует КХЛ.

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Напомним, ранее стало известно, что в "Барыс" могут перейти сразу два голкипера сборной Казахстана. Также о своем будущем в столичном клубе рассказал лидер Даррен Диц: он высказался о партнерах по команде и путешествии по Казахстану.

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